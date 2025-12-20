Το εργοστάσιο με τις μάσκες των Τσερέπα- Νταβέλη ανέβασε τζίρο αλλά γράφει ακόμα ζημιές

Στις 26 Μαρτίου 2020 “ανεβαίνει” στο ΓΕΜΗ η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας Larisa Face Cover (L.F.C.), μια βιομηχανία παραγωγής χειρουργικών μασκών 3ply TYPE II μίας χρήσης στην ΒΙΠΕ Λάρισας. Τέσσερις ημέρες πριν, στις 22 Μαρτίου 2020, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω διαγγέλματος είχε ανακοινώσει το πρώτο lockdown και ο διαχωρισμός των πολιτών σε υπεύθυνους και ανεύθυνους με κριτήριο την ατομική ευθύνη είχε μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Μέτοχοι της νεοσύστατης εταιρείας, με έδρα στη ΒΙΠΕ Λάρισας και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 130 χιλ. ευρώ, δύο επιχειρηματίες “γέννημα – θρέμμα” του Θεσσαλικού κάμπου: ο Γιάννης Τσερέπας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lariplast SA και ο Αχιλλέας Νταβέλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Animus, οι οποίοι, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της L.F.C., αποφάσισαν με το δικό τους τρόπο να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης κατασκευάζοντας χειρουργικές μάσκες με αποδοτικότητα φιλτραρίσματος ιών (Bacterial Filtration Efficiency) >98%.

Τρεις μήνες μετά την ίδρυση της εταιρείας με τις μάσκες made in Greece, στο ΔΣ εμφανίζεται ως μέλος και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ιδιοκτήτης τότε της Chipita, της μοναδικής ελληνικής πολυεθνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων η οποία τον επόμενο χρόνο, το 2021, πωλήθηκε στον πολυεθνικό κολοσσό Mondelez έναντι 2 δισ. δολαρίων.

Fast forward στο σήμερα. Η L.F.C. από την οποία εδώ και δύο χρόνια έχει αποχωρήσει ο κύριος Νταβέλης ενώ μέλος του ΔΣ παραμένει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, οδεύει στο κλείσιμο της έκτης οικονομικής της χρήσης με συσσωρευμένες ζημιές στα 5,942 εκατ. ευρώ αλλά με εντυπωσιακά αυξημένο τζίρο έναντι της διετίας 2022-2023.

Μάλιστα όπως λέει στο Capital ο Άγγελος Τσερέπας, ο γιος του Γιάννη Τσερέπα και αντιπρόεδρος της εταιρείας με το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο χειρουργικών μασκών στη χώρα μας, και εφέτος καταγράφεται “μια ανεπαίσθητη αύξηση” στη ζήτηση.

Ο επταπλάσιος τζίρος, οι επιχορηγήσεις των 4,59 εκατ. και οι βαριές ζημιές



Η θετική πορεία της L.F.C. -τουλάχιστον σε επίπεδο εσόδων πωλήσεων- φαίνεται να ακολουθεί τις θετικές επιδόσεις του 2024, χρονιά κατά την οποία οι πωλήσεις της επταπλασιάστηκαν.

Πιο αναλυτικά και με βάση τις προσφάτως δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε στα 3,288 εκατ. ευρώ από μόλις 433 χιλ. ευρώ το 2023, αντανακλώντας την πλήρη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας. Παρά την θεαματική αύξηση των εσόδων κατά 659%, η εταιρεία συνέχισε να καταγράφει βαριές ζημιές, με το αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) να διαμορφώνεται σε 337 χιλ. ευρώ και τις τελικές ζημιές να φτάνουν τα 1,691 εκατ. ευρώ – μια οριακή βελτίωση μόλις 13% σε σχέση με τις ζημιές 1,933 εκατ. ευρώ του 2023.

Το κρίσιμο πρόβλημα της εταιρείας εντοπίζεται στο υπέρμετρο κόστος πωλήσεων που εκτοξεύθηκε στα 4,566 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 1,278 εκατ. ευρώ τον συνολικό κύκλο εργασιών και οδηγώντας σε αρνητικό μικτό περιθώριο -39%. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τα υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 509 χιλ. ευρώ, που επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη ζημιογόνα λειτουργία.

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Η καθαρή θέση εκτοξεύθηκε στα 4,593 εκατ. ευρώ από μόλις 406 χιλ. ευρώ το 2023, χάρη σε επιπλέον καταθέσεις ιδιοκτητών ύψους 1,284 εκατ. ευρώ και κυρίως στη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού 4,594 εκατ. ευρώ που προέκυψε από δύο επενδυτικά σχέδια.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία εισέπραξε συνολικά 4,594 εκατ. ευρώ από δύο διακριτές επιχορηγήσεις. Η πρώτη, ύψους 2,287 εκατ. ευρώ, αφορούσε στη δημιουργία παραγωγικής μονάδας χειρουργικών μασκών με συνολικό επιλέξιμο κόστος 4,342 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022 και περιλαμβάνει δυναμικότητα παραγωγής 646,27 εκατ. τεμαχίων ετησίως. Η δεύτερη επιχορήγηση, ύψους 2,307 εκατ. ευρώ, αφορούσε στη δημιουργία μονάδας παραγωγής φίλτρων μασκών τύπου meltblown με συνολικό επιλέξιμο κόστος 4,197 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και διαθέτει δυναμικότητα 1,45 εκατ. κιλών ετησίως. Και στις δύο επενδύσεις το ποσοστό επιχορήγησης ανήλθε περίπου στο 55% του ενισχυόμενου κόστους, ενώ το υπόλοιπο 45% χρηματοδοτήθηκε μέσω ομολογιακού δανείου.

Η είσπραξη των επιχορηγήσεων επέτρεψε την ουσιαστική μείωση του δανεισμού, με τα μακροπρόθεσμα δάνεια να συρρικνώνονται στα 3,376 εκατ. ευρώ από 8,507 εκατ. ευρώ το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη επένδυση επιβαρύνθηκε με κυρώσεις ύψους 99,5 χιλ. ευρώ λόγω μη τήρησης του όρου δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, γεγονός που μείωσε την αρχικά εγκριθείσα επιχορήγηση των 2,386 εκατ. ευρώ στα 2,287 εκατ. ευρώ που τελικά εισπράχθηκαν. Παρά την κύρωση, η συνολική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα παραμένει ουσιαστική και επέτρεψε στην εταιρεία να αναπτύξει ολοκληρωμένη παραγωγική υποδομή.

Η μεταστροφή αυτή αντανακλάται στους χρηματοοικονομικούς δείκτες της εταιρείας. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων εκτινάχθηκε στο 96,97% από 4,20%, ενώ η δανειακή εξάρτηση μειώθηκε δραστικά με τα ίδια κεφάλαια να αντιστοιχούν πλέον στο 49,23% του συνολικού παθητικού έναντι 4,03% το 2023. Η γενική ρευστότητα παραμένει σε υγιή επίπεδα στο 159,10%, αν και υποχώρησε από το 172,84% της προηγούμενης χρήσης.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 9,330 εκατ. ευρώ, με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία να αντιπροσωπεύουν το 75,20% και να περιλαμβάνουν ακίνητα αξίας 3,216 εκατ. ευρώ και μηχανολογικό εξοπλισμό 3,788 εκατ. ευρώ. Τα αποθέματα ανέρχονται σε 1,572 εκατ. ευρώ, αποτελούμενα κυρίως από έτοιμα προϊόντα και πρώτες ύλες. Αξιοσημείωτη είναι η δραστική μείωση του προσωπικού, με τον μέσο όρο των απασχολούμενων να παραμένει στα 23 άτομα κατά τη διάρκεια του 2024, όπως και το 2023, έναντι 47 ατόμων το 2022 – μια συρρίκνωση κατά 51% που πιθανόν σχετίζεται με την προσαρμογή της παραγωγικής δυναμικότητας στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Οι προσδοκίες για το 2025

Το διοικητικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ιωάννη Τσερέπα εκτιμά ότι η χρήση 2025 θα φέρει βελτιωμένα αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας τα δραστικά μέτρα συγκράτησης εξόδων και τη στρατηγική διεύρυνσης του πελατολογίου.

Ωστόσο, η επίτευξη κερδοφορίας παραμένει σημαντική πρόκληση, καθώς η εταιρεία θα πρέπει να αντιστρέψει το αρνητικό μικτό περιθώριο -39% και να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε στρατηγικής σημασίας συνεργασίες, ενώ αξιοποιεί τα υπερσύγχρονα μηχανήματα παραγωγής χειρουργικών μασκών και φίλτρου meltblown που διαθέτει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Μακρυχωρίου Λάρισας, συνολικής έκτασης 11.521,72 τ.μ., με βιομηχανικό κτίριο 4.256,38 τ.μ.

Για την τρέχουσα χρήση δεν θα διανείμει μέρισμα, επιλογή που μάλλον είναι επιβεβλημένη, δεδομένων των συσσωρευμένων ζημιών 5,94 εκατ. ευρώ και της ανάγκης για ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας.

Από τις μάσκες στο FnB

Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες της L.F.C., που “έστησε” το εργοστάσιο μασκών μέσα σε 25 μέρες, φαίνεται ότι επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας, πιθανόν ως απάντηση στη συρρίκνωση της αγοράς ιατρικών ειδών προστασίας μετά το πέρας της πανδημίας.

Εξ ου και τον Μάιο του 2024 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη ριζική επέκταση του εταιρικού σκοπού, πέρα από την αρχική παραγωγή ιατρικών ειδών. Ο νέος σκοπός περιλαμβάνει πλέον χονδρικό εμπόριο ευρέος φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων (δημητριακά, κρέας, γαλακτοκομικά, νωπά φρούτα και λαχανικά), ποτών (αλκοολούχων και μη), προϊόντων καπνού, αγροτικών πρώτων υλών, ζωοτροφών, φαρμακευτικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργικών ειδών, ηλεκτρονικών συσκευών και οικοδομικών υλικών.

Παλιότερα μάλιστα υπήρχαν σκέψεις να αξιοποιηθεί η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για το φίλτρο προστασίας της μάσκας (σ.σ. πρόκειται για το υλικό που χρησιμοποιείται και σε άλλα προϊόντα, όπως οι σερβιέτες και οι πάνες) στα φράγματα για την απορρόφηση πετρελαιοκηλίδων και άλλων ελαίων από τη θάλασσα.

Ξανθή Γούναρη, capital