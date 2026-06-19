Το Θεσσαλικό Θέατρο γιαρτάζει 50 χρόνια δημιουργίας – Εγκαινιάζεται το Σάββατο η έκθεση με τις σημαντικότερους σταθμούς του

Το Θεσσαλικό θέατρο γιορτάζει πενήντα χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει την έκθεση ‘’Ανθολόγιο’’, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα από τις 20 Ιουνίου 2026 έως και τον Νοέμβριο 2026.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Αλέξιος Παπαζαχαρίας και ο Γεώργιος Αλέξανδρος Σαμαράς.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 19:00.

Μισός αιώνας ιστορίας και προσφοράς..

Η ιστορική πορεία του Θεσσαλικού Θεάτρου ξεκινά την άνοιξη του 1975, όταν οι Λαρισαίοι δημιουργοί: Άννα Βαγενά που το εμπνεύστηκε, Κώστας Τσιάνος και Γιώργος Ζιάκας έχοντας ως κοινό όραμα την πολιτιστική αποκέντρωση, ίδρυσαν τη «Θεσσαλική Πνευματική Πορεία». Με την αμέριστη συμπαράσταση 152 ιδρυτικών μελών, συγκροτήθηκε το πρώτο Περιφερειακό Θέατρο στην Ελλάδα, μεταφέροντας την υψηλή θεατρική πράξη ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους οικισμούς της περιφέρειας. Τα Χριστούγεννα του 1975, με την πρώτη παράσταση «Η Αυλή των Θαυμάτων» στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, ένα θεατρικό θαύμα γεννήθηκε και έμελλε να σημαδέψει την ιστορία του τόπου και να αλλάξει το καλλιτεχνικό τοπίο της χώρας. Το 1983, το σχήμα μετεξελίχθηκε θεσμικά στο πρώτο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) της χώρας, ενώ το 1989 ήταν το πρώτο που παρουσίασε παραγωγή του στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο παραμένει ένας ζωντανός φάρος πολιτισμού με διεθνείς διακρίσεις.

Η έκθεση «Ανθολόγιο», όπως μαρτυρά ο τίτλος της, αποτελεί μια ανθολόγηση, μερικών μόνο σίγουρα, από τις κορυφαίες στιγμές της λαμπρής του πορείας και είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους του Θεσσαλικού Θεάτρου και τους θεατές του επίσης. Παρουσιάζεται ένα ταξίδι στην ιστορία του Θεσσαλικού Θεάτρου από την ίδρυση της Θεσσαλικής Πνευματικής Πορείας, τη θεσμοθέτηση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, ως τις προκλήσεις της κρίσης, της επιδημίας του κορονοϊού και των ημερών μας. Μαρτυρίες, ντοκουμέντα αλλά και καλλιτεχνικά αντικείμενα όπως: αφίσες, μακέτες σκηνικών, κοστούμια φωτίζουν μια πορεία που ξεκίνησε πριν από μισό αιώνα και συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκειά της, η έκθεση ‘’Ανθολόγιο’’, θα διανθιστεί με ποικιλία δράσεων που θα αναδείξουν διαφορετικές διαστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου, της ιστορίας του και των προσωπικοτήτων που το στελέχωσαν. Οι δράσεις αυτές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 20 Ιουνίου έως και τον Νοέμβριο 2026

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή 10:00-14:00 & 18:00 –21:00

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Χορηγός Εγκαινίων: ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΥΠΙΔΗ

Χορηγοί επικοινωνίας:

ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, FormediaTV, TRT, radioTRT, larissanet Εφημερίδα, Larissanet. gr, Larissapress. gr, Formediaradio 99,8, OnLarissa. gr, Paidis. com, kosmoslarissa. gr, λαρισινά, larissorama. gr, TheNewspaper. gr, Ραδιοφωνική Λέσχη(Τρικάλων)97,6, Thelarissapaper. gr, ράδιοΤύρναβοςfm103,8, Ραδιόφωνο 99,4 Πόλις, elassona88,4. gr, iLarissa. gr, Τι Νέα Λάρισα; Larissa DeeJay 95,7, Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας 93,6, Musica Radio, Tirnavos Press, CAMPOS 97,8, larissaevents. gr, CityKidsGuide, choraagia. gr, The performART Larissa, CULTURE AND ART ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ, mycityvibe, vreslarisa. gr, Ράδιο Ένα 102,5, Εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ, magnesianews. gr, artculturemagazine. gr.