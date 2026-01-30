Το κίνητρο των 40.000 ευρώ αυξάνει τους νέους παθολόγους στα νοσοκομεία

Εκατόν οκτώ νέοι γιατροί επέλεξαν το 2025 τις ειδικότητες της γενικής / οικογενειακής ιατρικής και της παθολογίας. Αυτοί οι γιατροί τελειώνοντας την ειδικότητά τους θα έχουν λάβει, επιπλέον των αμοιβών τους από τα νοσοκομεία, και 40.000 ευρώ που είναι το εφάπαξ οικονομικό κίνητρο που θέσπισε για το 2025 το υπουργείο Υγείας με στόχο να προσελκύσει νέους γιατρούς σε αυτές τις δύο ειδικότητες.

Όπως γράφει η Καθημερινή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, «στους δύο αυτούς τομείς η Ελλάδα εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με συνέπεια να καταγράφονται αυξημένες ανάγκες και κενά στις νοσοκομειακές δομές της χώρας μας». Οπως είχε αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην Ελλάδα μόνο το 6% των αποφοίτων ιατρικών σχολών επιλέγει ως ειδικότητα τη γενική ιατρική και την παθολογία, έναντι 26% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.

Ετσι, έως τις 31/12/2025 το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην έγκριση 108 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών προκειμένου να καλυφθούν άμεσα κενές θέσεις σε γενικά νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια και στις νησιωτικές περιοχές.

Σημειώνεται ότι η διάταξη για το εφάπαξ κίνητρο των 40.000 ευρώ ψηφίστηκε τον Νοέμβριο 2025 σε νόμο για τον προσωπικό γιατρό. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο φάσεις. Τα δύο τρίτα του ποσού δίνονται κατά την έναρξη της εκπαίδευσης και το υπόλοιπο ένα τρίτο με την ολοκλήρωση της ειδικότητας. Οποιος από τους ειδικευόμενους που έχει λάβει ήδη τα δύο τρίτα του ποσού αποφασίσει εν μέσω της εκπαίδευσής του να αλλάξει ειδικότητα, οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε στην αρχή.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Πεννυ Μπουλούντζα, Καθημερινή)