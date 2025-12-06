Το καινούργιο αντλιοστάσιο στην Υπέρεια δεν λειτούργησε γιατί δεν είχε … ρεύμα

«Στα ίδια έργα θεατές, ξανά τα ίδια, πάλι πλημμύρα. Έργο δεν έχουν κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, ούτε την κοίτη του ποταμού δεν έχουν καθαρίσει. Έκαναν έναν αντλιοστάσιο και ούτε αυτό δουλεύει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ας κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση κάθε τρεις και λίγο» καταγγέλει κάτοικος της Υπέρειας Φαρσάλων μιλώντας στην τηλεόραση του Σκαϊ.

Στο ανενεργό αντλιοστάσιο αναφέρθηκαν και άλλοι πλημμυροπαθείς του χωριού αποκαλύπτοντας ότι, παρότι η εγκατάσταση ήταν ενός έτους, δεν είχε …ηλεκτροδοτηθεί.

Οι κάτοικοι του πολύπαθου χωριού έμειναν άγρυπνοι τη νύχτα της Παρασκευής λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης. Τα ξημερώματα, λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα, εστάλη μήνυμα του 112 με το οποίο ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση όλων προς την πόλη των Φαρσάλων για λόγους ασφαλείας.

Ο φουσκωμένος ποταμός παρέσυρε την Ιρλανδική γέφυρα που ενώνει το Μεγάλο Ευύδριο με το Μικρό Ευύδριο διακόπτοντας την οδική πρόσβαση από το σημείο.

Σημειώνεται ότι η Υπέρεια έχει δεχθεί αλλεπάλληλα και σφοδρά πλήγματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς δοκιμάστηκε σκληρά από τις κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, αλλά και παλαιότερα από τον καταστροφικό Ιανό, με τις μνήμες από τις καταστροφές να παραμένουν νωπές στην τοπική κοινωνία.

