Το κόμμα Τσίπρα, η υποψηφιότητα Καλογιάννη, και η πολιτική ανανέωση

Ουδέποτε διέψευσε ο Απόστολος Καλογιάννης ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η επιλογή, δε, του πρώην πρωθυπουργού να συνοδεύεται αποκλειστικά από τον τέως δήμαρχο της πόλης κατά τη διήμερη παραμονή του στη Λάρισα συνιστά προνομιακή μεταχείριση για τον τελευταίο, ενόψει της μάχης που θα δοθεί για την έδρα που υπολογίζεται ότι θα εξασφαλίσει το κόμμα Τσίπρα στη Λάρισα.

Η εικόνα αυτή ενόχλησε, προφανώς, νυν κοινοβουλευτικούς του ΣΥΡΙΖΑ που σχεδιάζουν να αναζητήσουν την… Ιθάκη της επανεκλογής τους στο νέο κόμμα. Υποθέτουμε ότι μπορεί να πρόκειται για τον Βασίλη Κόκκαλη ή για τη Μαρίνα Κοντοτόλη, από τα Τρίκαλα, η οποία απέφυγε να εμφανιστεί στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο «Διβάνη».

Γιατί, όμως, ο Τσίπρας επιλέγει να ταυτιστεί με έναν 74χρονο απόμαχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ο Καλογιάννης, ο οποίος, μάλιστα, βαριά ηττημένος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, εγκατέλειψε ακόμη και τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου; Η απάντηση είναι απλή: διότι δεν βρίσκει κάποιον καλύτερο. Ο Καλογιάννης δεν υπήρξε ποτέ βουλευτής ούτε επίσημο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ταιριάζει στο αφήγημα της ανανέωσης που ευαγγελίζεται ο πρώην πρωθυπουργός. Στην αναβροχιά, καλό είναι και το χαλάζι.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: μπορεί το νέο κόμμα να εισφέρει καινούργιες ιδέες και αξιοπιστία στην πολιτική σκηνή; Μοιάζει απίθανο. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας δεν περιείχε τίποτε που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καινοτόμο. Μάλιστα, εκείνη η χιλιοειπωμένη στο παρελθόν πρόταση που κατέθεσε για μεταφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα ηχεί σαν επαναλαμβανόμενη κοροϊδία. Ο ίδιος διετέλεσε παντοδύναμος πρωθυπουργός· εντούτοις, ούτε καν αποπειράθηκε να την υλοποιήσει.

Δυστυχώς, η ανανέωση της πολιτικής ζωής της χώρας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το πολιτικό τοπίο φαντάζει σχεδόν απεχθές στα μάτια των νέων ανθρώπων. Αν ο Τσίπρας μπορεί να ξεπεράσει τον παλιό του εαυτό και να το καταστήσει ελκυστικό, θα πρόκειται για θαύμα. Μένει να το δούμε…

Κώστας Τόλης εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)