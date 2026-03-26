Το Μουσικότροπο ρίχνει αυλαία στο ΔΩΛ με αφιέρωμα στο Νέο Κύμα

Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά ολοκληρώνεται το Σάββατο στη Λάρισα το επετειακό Φεστιβάλ Μουσικότροπο 2026, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Η αυλαία πέφτει στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με μια συναυλία αφιερωμένη στο «Νέο Κύμα», μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους του ελληνικού τραγουδιού, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Κουβαρά.

Στη σκηνή θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο Κουβαράς, ο Μιχάλης Βιολάρης, καθώς και οι Πολυξένη Καράκογλου και Αντριάνα Κόλλια, σε μια μουσική παράσταση που επιχειρεί να «ξαναδιαβάσει» το ρεπερτόριο των μεγάλων δημιουργών της εποχής.

Μια δεκαετία μουσικής παρουσίας

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο, αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, φιλοξενώντας κάθε χρόνο σημαντικές παραγωγές και καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Η φετινή διοργάνωση (7–29 Μαρτίου) είχε έντονο επετειακό χαρακτήρα, με συναυλίες, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις.

Η καταληκτική συναυλία αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς συνδυάζει γνωστές φωνές, ζωντανή ορχήστρα και τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας του Ωδείου, δίνοντας έναν πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα στη βραδιά.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr