Το πάρκινγκ ΟΥΗΛ, Κέλλας ο νεότερος, και ένα λάσο για τη Ζωή

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι ο 6ος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ένας μετά τον άλλο οι προηγούμενοι έπεσαν μαχόμενοι για την υποτιθέμενη εξυγίανση του αγροτικού τοπίου, εξαιρουμένου ίσως του Τσιάρα που συμμάζεψε ως ένα βαθμό τα πράγματα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου συνειδητοποίησε, κάπως αργά, ότι τα παράνομα βοσκοτόπια φέρνουν μεν ψήφους, αλλά συνιστούν και ποινικό βάλτο…

% Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση στο Γαιόπολις.

Μια και αναφερθήκαμε στη δίκη αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό που δεν έκανε ο δικηγορικός σύλλογος Λάρισας για την συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου στις αίθουσες των δικαστηρίων, το έπραξε η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Με ανακοίνωσή της κατακεραυνώνει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας – έστω και αν δεν την κατονομάζει-, προαναγγέλλοντας πειθαρχικά μέτρα σε βάρος της.

Ως γνωστόν η Ζωίτσα αντιμετωπίζει τους δικαστές με τις ίδιες τακτικές εκφοβισμού που χρησιμοποιεί στη Βουλή. Μάλιστα οι δικηγόροι, στην ανακοίνωσή τους, ψέγουν τους δικαστές επειδή ανέχονται τη συμπεριφορά της στα ακροατήρια αποφεύγοντας να εφαρμόσουν τον νόμο …

$ Κυκλοφορούν πληροφορίες ότι το υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ ΟΥΗΛ, πίσω από το παλιό κτίριο της Περιφέρειας, μετά τη λήξη της παραχώρησης σε ιδιώτη – η οποία πλησιάζει – θα περάσει στην εκμετάλλευση του Δήμου Λαρισαίων. Λέγεται ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

@ Ο Κέλλας μπορεί να έχασε το υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ωστόσο πρέπει να στεναχωρήθηκε λιγότερο από όλους εκείνους που πήρε η μπάλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη διετή θητεία του ο Λαρισαίος ήρθε αντιμέτωπος με τις … πληγές του Φαραώ: Ζωονόσοι, αγροτικά μπλόκα, και παράνομα βοσκοτόπια ήταν οι μεγαλύτερες συμφορές.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι στις επόμενες εκλογές ο γιατρός θα επιλέξει να κάνει στην άκρη, ανοίγοντας τον δρόμο για την κάθοδό του γιου του, Αχιλλέα, νυν αντιδημάρχου Λαρισαίων, στο ψηφοδέλτιο.

% Το θέμα της ιστορικής Οικίας Αλεξάνδρου, στο κέντρο της Λάρισας, η οποία κηρύχθηκε διατηρητέα κόντρα στην επιδίωξη του αγοραστή – εργολάβου να την κατεδαφίσει και να χτίσει πολυκατοικία, συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση ανέβηκε στα κάγκελα ζητώντας να υιοθετήσει και ο Δήμος τον χαρακτήρα του διατηρητέου για το ακίνητο, η δημοτική αρχή έκανε ότι ήταν δυνατό να μην στεναχωρήσει τον εργολάβο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να μη βάλει καν σε ψηφοφορία σχετικό ψήφισμα του συμβουλίου νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων για τη διάσωση του οικήματος. Από τις χειρότερες βραδιές της δημοτικής αρχής …

Στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, υπάρχει ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα λειτουργικό στάδιο στίβου, που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, παρότι αποτελεί μια σύγχρονη αθλητική υποδομή για την τοπική κοινωνία. Πρόκειται για το Δημοτικό Στάδιο Στίβου Νίκαιας, το οποίο ουσιαστικά απέκτησε τη σημερινή του μορφή μέσα από μια πρόσφατη ανακατασκευή. Αν και ο χώρος προϋπήρχε ως αθλητική εγκατάσταση, η ουσιαστική «επανεκκίνηση» του έργου ολοκληρώθηκε το 2024 με εκτεταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και κυριότερη αυτή της τοποθέτησης ταρτάν. Είναι μικρό, αλλά ένα από τα πιο γραφικά της χώρας καθότι μέσα στη φύση.

Ρουσφέτι

Ο πρώτος που μίλησε για εξάλειψη του ρουσφετιού ήταν ο Ανδρέας (Παπανδρέου), το 1981. Αλλά αυτά είναι σαν τα λόγια που λέγονται στο σεξ. Δεν σημαίνει και ότι τα εννοείς κατά κυριολεξία. Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί έχουν ρίξει το ανάθεμά τους στο ρουσφέτι, υποσχόμενοι ένα κράτος λειτουργικό υπό καθεστώς ισονομίας, σημειώνει ο Κώστας Γιαννακίδης στα ΝΕΑ.

«Το ζήτημα εκτός από πολιτικό, είναι και βαθιά κοινωνικό ως και εθνογραφικό. Για αυτό και η λύση δεν θα έρθει από πολιτικούς που ευαγγελίζονται διαφάνεια και ισονομία, ενώ, ταυτοχρόνως, τηλεφωνούν στον διοικητή του Οργανισμού. Το πρόβλημα θα αρχίσει να εξαλείφεται όταν οι μηχανές αναλάβουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της διακυβέρνησης. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στη φορολογική διοίκηση όπου είναι πολύ δύσκολο να παρακαμφθεί το πλαίσιο που θέτει ο αλγόριθμος. Ένα κράτος που θα λειτουργεί με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εντελώς απρόσωπες και μηχανικές, θα είναι, εκ των πραγμάτων, πιο αξιόπιστο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Αλλά μέχρι να αναλάβουν οι μηχανές, θα μας κυβερνούν οι μηχανισμοί…».

& Κόλλησε η ενεργειακή αναβάθμιση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Η σχετική μελέτη της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών), υπολόγισε το κόστος του έργου περίπου ένα εκατομμύριο πάνω από τα προϋπολογιζόμενα, και τώρα το κράτος τρέχει να βρει τα λεφτά. Αυτό σημαίνει νέα καθυστέρηση και διαγωνισμό από την αρχή …

$ Φίλος της στήλης, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, είδε την οθόνη του RTL να πλημμυρίζει από Ελλάδα. Πρόκειται για διαφημιστική καμπάνια της θεσσαλικής Ελληνικά Γαλακτοκομεία, που «ντύνει» το στραγγιστό γιαούρτι με ότι πιο αυθεντικό έχει να προσφέρει ο τόπος: ακρογιαλιές που λούζονται στο φως, ορεινές διαδρομές, χορούς και πανηγύρια που κρατούν ζωντανή την παράδοση, αλλά και τη μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της – με το τζατζίκι και τη χωριάτικη σαλάτα να πρωταγωνιστούν. Το Ελληνικό τρόφιμο, όταν διαθέτει ποιότητα και ταυτότητα, γίνεται ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας μας στις αγορές του κόσμου.

@ Εξαιρετική η ιδέα των Καρδιτσιωτών αγροτοσυνδικαλιστών (Τζέλλας και λοιποί) να βγάλουν τα τρακτέρ την Μ. Τρίτη στον Ε65. Θα μπορούσαν να την κάνουν ακόμα καλύτερη αν τα έβγαζαν, παραδείγματος χάριν, ανήμερα του Πάσχα …

