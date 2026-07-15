Το παζάρι της Λάρισας θα γίνει κανονικά αλλά συνεχίζει να προκαλεί αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων βρέθηκε το μέλλον της εμποροπανήγυρης, με αφορμή τη συζήτηση για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. Η αφαίρεση της σχετικής πίστωσης για την κατασκευή των παραγκών προκάλεσε ερωτήματα από την αντιπολίτευση, η οποία ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το αν ο θεσμός θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Το θέμα έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Νταής, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από τον δήμαρχο Θανάση Μαμάκο για την κατάργηση του κωδικού που αφορούσε τη δαπάνη κατασκευής των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης.

Απαντώντας, ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη μεταβολή εντάσσεται στην αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας και δεν προδικάζει καμία απόφαση για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης. Όπως ανέφερε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι σχετικές πιστώσεις μπορούν να επανέλθουν με νέα αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι την τελική απόφαση για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, απευθύνοντας το ερώτημα προς τον κ. Νταή: «Από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι δεν θα γίνει;».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συμπαράταξη Λαρισαίων», Δημήτρης Δεληγιάννης, ο οποίος ζήτησε από τη δημοτική αρχή να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της.

«Η πόλη δικαιούται μια ξεκάθαρη απάντηση. Αν υπάρχει σχεδιασμός, να τον ακούσουμε. Αν δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμος, επίσης να το γνωρίζουμε. Δεν έχει ξαναγίνει να ολοκληρώνεται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς ενημέρωση για ένα τόσο σημαντικό θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου, ο οποίος έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων.

«Εδώ ακούμε τέρατα», σχολίασε ο κ. Μαμάκος, επισημαίνοντας ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει δεκάδες κωδικούς και ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην πίστωση για τις παράγκες της εμποροπανήγυρης. Όπως τόνισε, όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη διοργάνωση θα ληφθούν θεσμικά και θα εισαχθούν προς έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου.

Η συζήτηση, πάντως, ανέδειξε την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τη φετινή διοργάνωση της εμποροπανήγυρης, ενός θεσμού με μακρά ιστορία για τη Λάρισα, καθώς μέχρι στιγμής η δημοτική αρχή δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της σχετικά με τον σχεδιασμό και τη μορφή που θα έχει η διοργάνωση. Έτσι, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν και με ποιους όρους θα πραγματοποιηθεί η φετινή εμποροπανήγυρη.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr