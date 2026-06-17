Το σκόρδο Πλατυκάμπου ανοίγει τον δρόμο στις διεθνείς αγορές συμπληρωμάτων διατροφής

Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας και συνολικά για την ελληνική αγροτική παραγωγή ανακοινώθηκε χθες στη Λάρισα, καθώς το σκόρδο Πλατυκάμπου γίνεται το πρώτο ελληνικό αγροτικό προϊόν που εντάσσεται στη διαδικασία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής από κορυφαία διεθνή εταιρεία του κλάδου.

Την ανακοίνωση έκαναν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουτσούκης, κάνοντας λόγο για μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη της ποιότητας των θεσσαλικών προϊόντων.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Κουρέτας, η συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία Wakunaga, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής συμπληρωμάτων σκόρδου παγκοσμίως, ξεκίνησε το 2020. Εκπρόσωποι της εταιρείας είχαν επισκεφθεί τότε τον Πλατύκαμπο προκειμένου να αξιολογήσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τοπικού προϊόντος.

«Είχαν ήδη εξετάσει σκόρδα από πολλές περιοχές του κόσμου και τα αποτελέσματα έδειχναν ότι το σκόρδο του Πλατυκάμπου συγκαταλέγεται στα ποιοτικότερα διεθνώς. Ακολούθησε μια πενταετής διαδικασία αξιολόγησης, με βάση τα ιδιαίτερα αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζει η εταιρεία», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από λίγες ημέρες κοινοποιήθηκε η οριστική απόφαση της Wakunaga να εντάξει το σκόρδο Πλατυκάμπου στην παραγωγική της διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής η θεσσαλική παραγωγή θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία διακινούνται σε αγορές όλου του κόσμου.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για τους παραγωγούς της περιοχής αλλά και για την προβολή των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων, όπου η ποιότητα, η πιστοποίηση και η ιχνηλασιμότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουτσούκης χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ορόσημο για την τοπική παραγωγή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πολυετή προσπάθεια που αποδίδει καρπούς.

«Το σκόρδο Πλατυκάμπου αποτελεί ένα προϊόν με ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά και η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει την αξία του. Η συνεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες για τους παραγωγούς μας, ενισχύει την εξωστρέφεια της περιοχής και προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την τοπική οικονομία», τόνισε.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ένταξη του προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα μιας πολυεθνικής εταιρείας τέτοιου μεγέθους μπορεί να λειτουργήσει ως «διαβατήριο» για περαιτέρω διεθνείς συνεργασίες και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής της Θεσσαλίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να αναδείξει τις δυνατότητες που διαθέτουν τα ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα να διεκδικήσουν θέση σε εξειδικευμένες και απαιτητικές αγορές του εξωτερικού, αρκεί να συνδυάζονται με σταθερή ποιότητα, οργάνωση και μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr