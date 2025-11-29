Το σχέδιο της Περιφέρειας για την κοινωνική στέγαση – Οι παρεμβάσεις στη Θεσσαλία

Στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κοινωνική στέγαση αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στο 1ο Delta Real Estate Forum – Επενδύσεις – Προοπτικές 2026, στη θεσμική ενότητα «Στέγαση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες» που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης αφού υπογράμμισε ότι το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί πλέον ένα από τα πιο οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η Περιφέρεια, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε προσιτή και ποιοτική κατοικία.

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στη διάθεση πόρων μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 για την κατασκευή 40–50 μικρών κατοικιών σε κάθε πόλη της Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους δήμους, οι οποίοι θα παραχωρήσουν τα απαιτούμενα οικόπεδα. Πρόκειται για κατοικίες, σχεδιασμένες να καλύψουν άμεσα στεγαστικές ανάγκες, ιδιαίτερα των νέων έως 29 ετών, αλλά και δημοσίων υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, το πρόγραμμα επεκτείνεται και στα νησιά των Βορείων Σποράδων, με την κατασκευή 15 κατοικιών στη Σκιάθο, 15 στη Σκόπελο και 10 στην Αλόννησο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι έντονες στεγαστικές πιέσεις που παρατηρούνται στα νησιά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.