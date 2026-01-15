Το τέλος της 1ης Στρατιάς, τα πράσινα σενάρια, και οι κάμερες που είδαν

Η ιστορία των αγροτικών μπλόκων απέκτησε σουρεαλιστική διάσταση τις τελευταίες ημέρες, με την κυβέρνηση σχεδόν να παρακαλεί τους αγρότες του κάμπου να πάνε σε διάλογο.

Το κράτος, αρνούμενο το ρόλο και την αποστολή του, επιλέγει να απουσιάζει επειδή φοβάται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Υποκλίνεται στον Μαρούδα και στον Αλειφτήρα καθώς κατατρίχεται από τα γνωστά ενοχικά σύνδρομα απέναντι σε κάθε τι έχει αριστερή προέλευση. Η κοινωνία παραμένει απροστάτευτη στις διαθέσεις των αγροτοσυνδικαλιστών και δεν ξέρει από που να ζητήσει βοήθεια. Είμαστε μια πολύ σοβαρή χώρα ….

% Άδεια εκμετάλλευσης για πηγή που βρίσκεται στη θέση «Γκούρα», στη Βατσουνιά του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας όπου εδρεύει, έλαβε η «Θεόνη». Η περιοχή έχει εξαιρετικό νερό και δεν είναι τυχαίο ότι η θεσσαλική εταιρεία αναδείχτηκε σε τρίτο παίχτη στον κλάδο, πίσω από το «Ζαγόρι» και τον «Βίκο».

@ Η Λάρισα διαθέτει στο κέντρο της πόλης τρία υπόγεια πάρκινγκ που λύνουν, σε σημαντικό βαθμό, το θέμα της στάθμευσης εκείνων (κυρίως) που καθημερινά την επισκέπτονται για να κάνουν τις δουλειές τους. Το ένα ανήκει σε ιδιώτη και τα άλλα δυο στον Δήμο Λαρισαίων ο οποίος έχει εκχωρήσει την εκμετάλλευσή τους σε ιδιωτικές εταιρείες.

Όσο οι μισθώσεις πλησιάζουν στη λήξη τους (2027 & 20230) η αντιπολίτευση πιέζει τον δήμαρχο να ανακοινώσει τι σκοπεύει να κάνει με τα δυο δημοτικά πάρκινγκ καθώς η ίδια δεν κρύβει ότι θα προτιμούσε να περάσουν στη διαχείριση του Δήμου. Το ίδιο επιθυμούν και κάποιοι της δημοτικής αρχής, μόνο που δεν το λένε δημοσίως. Για ποιον λόγο να τα πάρει ο Δήμος; Μα διότι, συνήθως, κάθε δημοτική επιχείρηση αποτελεί πεδίο …αξιοκρατικών διορισμών, όχι μόνο για υπαλλήλους αλλά και για «προέδρους». Ήτοι; χαλαρή δουλίτσα, ρουσφετάκια, και έχει ο θεός. Αν τυχόν μπει μέσα δεν χάλασε ο κόσμος, ας είναι καλά τα δημοτικά τέλη. Ο δήμαρχος αποφεύγει να πάρει θέση. Πόσο δύσκολο είναι να πει το αυτονόητο: «Θα κάνουμε διαγωνισμό, με όρους επωφελείς για το δημόσιο συμφέρον, και ας τα πάρει ο καλύτερος». Μάλλον είναι …

^ Η στήλη δικαιώθηκε ως προς την αποκάλυψη ότι το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων θα εξαγοράσει το Αστικό ΚΤΕΛ της πόλης. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν…

$ Όσο οι βουλευτικές εκλογές πλησιάζουν, φουντώνουν και τα σενάρια στο ΠαΣοΚ. Ένα, πολύ προχωρημένο, λέει ότι αν ο Ανδρουλάκης ήθελε να φράξει τον δρόμο στη Λίτσα Λιακούλη, θα κατέβαινε υποψήφιος στη Λάρισα και θα κρατούσε την έδρα. Το έκανε άλλωστε με τον Χάρη Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη. Σε μια τέτοια περίπτωση η Λίτσα μία εναλλακτική θα είχε: Να στραφεί στον Δήμο Λαρισαίων …

& Δεύτερη μεγάλη Κινεζική βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων επιλέγει την Τουρκία για να κατασκευάσει εργοστάσιο. Μετά τη γνωστή μας BYT – η οποία σαρώνει σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη γηραιά Ήπειρο -, στη χώρα του Ερντογάν σπεύδει τώρα και η Dongfeng. Οι Τούρκοι έχουν ήδη περισσότερες από 20 αυτοκινητοβιομηχανίες. Στην Ελλάδα δεν έρχεται καμία. Κάποτε το τόλμησε η Nissan η οποία συναρμολογούσε αυτοκίνητα στον Βόλο αλλά η εμπειρία των Γιαπωνέζων ήταν τέτοια που ακόμα τρέχουν…

Ιδρύθηκε το 1913, μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, με αποστολή τον συντονισμό μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, και αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σχηματισμούς του Ελληνικού Στρατού.

Στη σύγχρονη εποχή, η 1η Στρατιά είχε αναλάβει κυρίως αποστολές επιχειρησιακού σχεδιασμού, εκπαίδευσης και διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, διατηρώντας έντονο το ιστορικό και θεσμικό της αποτύπωμα τόσο στον Ελληνικό Στρατό όσο και στη Λάρισα.

Χθες ήρθε και τυπικά το τέλος της ιστορίας της. Στους χώρους της θα φιλοξενηθεί η Γενική Επιθεώρηση Στρατού. Η νέα επιγραφή γράφει «Στρατόπεδο ”Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα”».

@ Τον προσεχή Νοέμβριο υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει στα Τρίκαλα το νέο ξενοδοχείο της πόλης στη θέση της «Κλινικής Παντελιδάκη». Θα διαθέτει 60 δωμάτια και θα αναβαθμίσει αισθητικά όλη εκείνη την πλευρά του Ληθαίου.

% Η μεταβατική διοίκηση των ΕΛΤΑ φαίνεται να συναντά εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου στην περιφέρεια. Παρά την απόφαση για κλείσιμο 113 καταστημάτων και αντικατάστασή τους από πρακτορεία ΕΛΤΑ, ο φόβος αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες έχει βάλει φρένο στην εφαρμογή του κυβερνητικού πλάνου. Άλλωστε έρχονται εκλογές …

@ Όπου υπάρχουν κάμερες η αλήθεια είναι δύσκολο να κρυφτεί. Στο μπλόκο της Νίκαιας όπου κάποιοι βανδάλισαν τρακτέρ συναδέλφων τους που πήγαν στον διάλογο με την κυβέρνηση, υπάρχουν κάμερες. Ανήκουν στην «Αυτοκινητόδρομος Αγαίου». Θα φανεί ποιοι είναι οι βάνδαλοι ή αν πρόκειται προβοκάτσια …

@ Ο Αθανάσιος Ταλιαδούρος (1919 – 1999) υπήρξε Καρδιτσιώτης, ευπατρίδης πολιτικός, με αφοσιωμένους κομματάρχες και …άπειρα βαφτιστήρια. Για να τα βγάζει πέρα με τα βαφτιστήρια και να δείχνει οικείος, τα βάφτιζε όλα στα ονόματα των γονιών του: Σπύρος και Φωτούλα. Όταν στο δρόμο άκουγε κάποιο αγοράκι να του φωνάζει νονέ, γύριζε αυθόρμητα και απαντούσε : Σπυράκο μου!

Απλό, όσο και μεγαλοφυές…

