Το τελευταίο αντίο στην πρόεδρο του Γηροκομείου Λάρισας Κατερίνα Ζιαζιά – Σουφλιά 

Σε κλίμα βαρύ πένθους τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης η νεκρώσιμος ακολουθία της Αικατερίνης Ζιαζιά- Σουφλιά, διευθύντριας του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας.

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτισε από το Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Αικατερίνης στο Γηροκομείο Λάρισας, έναν άνθρωπο με μεγάλη κοινωνική προσφορά στην πόλη.

Τραγικές φιγούρες ο σύζυγος της Ηλίας Σουφλιάς και τα τρία της παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής και δημόσιας πορείας της διακρίθηκε για την προσφορά της στον ευαίσθητο τομέα της τρίτης ηλικίας, ενώ συμμετείχε ενεργά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας υπηρετήσει ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λαρισαίων.

