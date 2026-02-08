Το “τουρίστες στη Λάρισα” δεν είναι πια ένα σύντομο ανέκδοτο

Εξαιρετικές επιδόσεις στη βαθμολόγηση από επισκέπτες, εγχώριους και άλλων χωρών, καταγράφει η Λάρισα, με τον Δήμο Λαρισαίων και τις υποδομές φιλοξενίας να πιστώνονται την πολύ θετική εικόνα της πόλης αναφορικά με την τοποθεσία -εύκολη πρόσβαση, περιπατητικές και πολιτιστικές διαδρομές, την εξυπηρέτηση, την καθαριότητα, αλλά και εν γένει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει δελτίο Τύπου του Δήμου.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Δήμος Λαρισαίων και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΟΛΟΝ» ΑΕ, με τη συμμετοχή φορέων Τουρισμού-Φιλοξενίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού για την υλοποίηση του έργου “Διαχείρισης Προορισμών”.

«Προχωράμε με συντονισμένα βήματα και οργανωμένη προσπάθεια για να τοποθετήσουμε τη Λάρισα ψηλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Κεντρική μας προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε έναν προορισμό ελκυστικό, σύγχρονο, με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, και μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Η Λάρισα μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει ένα σημαντικό κομμάτι του διεθνούς αλλά και εγχώριου τουριστικού προϊόντος -τα πρώτα αυτά στοιχεία μας δίνουν μια αξιόλογη θετική βάση, πάνω στην οποία θα εργαστούμε εντατικά, όλοι μαζί, Δήμος και φορείς, το επόμενο διάστημα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Το πλαίσιο συνεργασίας

Υπενθυμίζεται ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων “ΌΛΟΝ” ΑΕ λειτουργεί ως ο πιστοποιημένος Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών του Δήμου Λαρισαίων (Destination Management and Marketing Organization DMMO), στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με το Υπουργείο Τουρισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1 “Διαχείριση Προορισμών” της Δράσης “Τουριστική Ανάπτυξη”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνάντηση εργασίας αφορούσε στη διαδικασία διαβούλευσης για τη “Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Λάρισας”, που έχει αναλάβει η εταιρεία DBC Diadikasia, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα Τουρισμού & Φιλοξενίας, θα κληθούν, σε πρώτο επίπεδο, να υποβάλλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, στο πλαίσιο των οργανωτικών βημάτων που θα καθορίσουν τη δημιουργία του τελικού τουριστικού προϊόντος «Λάρισα».

Τους εκπροσώπους των φορέων καλωσόρισαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Εξωστρέφειας και Οικονομικών, κ.Φώτης Τζατζάκης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΟΛΟΝ» ΑΕ, κ.Χαράλαμπος Γιοντζής, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη δυναμική εκκίνηση και τα στρατηγικά βήματα που θα ακολουθήσουν, στο πλαίσιο της διαχείρισης του προορισμού «Λάρισα». Στην εν λόγω συνάντηση μετείχαν οι κ.κ.: Η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου – Γαλλική Πρεσβεία, Χρύσα Βουλγαράκη, ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ και μέλος της ΔΕ του Επιμελητηρίου Λάρισας, Παύλος Παυλίδης, η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν.Λάρισας, Ειρήνη Παπαϊωάννου, ο Προϊστάμενος Ελέγχου, Επιθεωρήσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας για το Υπουργείο Τουρισμού, Νικόλαος Σαρούκος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου “Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα”, Ρίζος Χαλιαμπάλιας, εκ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-ΕΑΑΠ, η κ.Ευανθία Βελισσαρίου, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Ιωάννης Σαμώτας, εκ του ΣΕΔιΛ οι κκ. Χρήστος Σούγγας και Αχιλλέας Δαλαβίκας, εκ των ξεναγών η κ.Αθανασία Γκούνη, από τον Δήμο Λαρισαίων συμμετείχαν τα στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ.Λία Γκουντρουμπή και κ.Μαρία Νικολαΐδου, μαζί με τον υπεύθυνο για το πρόγραμμα Zentropy MICE, κ.Αθανάσιο Κεραμίδα, καθώς και τα στελέχη και συνεργάτες της DBC Diadikasia, κ.Γιώργος Τζιάλλας, κ.Αλεξία Ζαγκλάρα και Σωτήρης Βαρελάς, αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικών Σπουδών στο Παν.Πειραιώς.

Κερδίζει πόντους και εντυπώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την DBC Diadikasia, το 2024 ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών ανήλθε σε 1.522 (ξενοδοχεία) και 350 (βραχυχρόνιας μίσθωσης), με μικρή, αλλά σταθερή άνοδο στην πενταετία 2020-2024, με το τουριστικό δυναμικό και τις υποδομές να αυξάνονται σταθερά και ελεγχόμενα.

Για τις ανάγκες της πρώτης αυτής καταγραφής, αξιοποιήθηκαν στοιχεία κρατήσεων (και στοιχεία της πλατφόρμας booking.com), που έδειξαν για την περίοδο Δεκεμβρίου 2024 – Ιανουαρίου 2026, 8.540 κρατήσεις σε 244 καταλύματα, με επισκέπτες από 71 χώρες -και τη συντριπτική πλειονότητα να είναι εγχώριοι επισκέπτες, και μέσο όρο βαθμολογίας 8,87, που είναι εξαιρετικά υψηλή επίδοση για το σύνολο των κατηγοριών που εξετάζονται.

Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο για το προφίλ των επισκεπτών της πόλης, καθώς το 43% είναι ζευγάρια, το 22% είναι solo επισκέπτες, το 21% οικογένειες και το 14% παρέες.

Εξαιρετικά θετικό στοιχείο για την πόλη είναι ότι το 72,3% των επισκεπτών δίνει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, της τάξης του 9-10, στην πόλη (τοποθεσία και υποδομές, προσωπικό), βαθμολογία η οποία αφορά τόσο στις ίδιες τις υποδομές φιλοξενίας, όσο και στις υποδομές της ίδιας της πόλης -προσβάσεις, διαδρομές (πεζόδρομοι), σημεία πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για στοιχεία 2024-2026, όπου στη Λάρισα η Δημοτική Αρχή έχει επενδύσει στη δημιουργία νέων θεσμών και μεγάλων εκδηλώσεων, όπως είναι το Larissa Coffee Show αλλά και οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων, ενώ καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα σε επενδύσεις τόσο σε ξενοδοχειακές κλίνες, όσο και σε υποδομές βραχυχρόνιας μίσθωσης.