Το τρένο έμεινε από μηχανή στο Λιανοκλάδι- νυχτερινή ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 56 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Η αμαξοστοιχία έφτασε αρχικά με δεκάλεπτη καθυστέρηση στο Λιανοκλάδι στις 20:20’. Αναχώρησε στις 20:40’ για Λάρισα – Θεσσαλονίκη, όμως 10 λεπτά μετά την αναχώρησή της από το σταθμό, ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες έμειναν στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να έχουν ούτε σήμα στα κινητά τους.

Με αρκετή καθυστέρηση οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να διορθωθεί στο σημείο. Ωστόσο μετά από μία περίπου ώρα ενημερώθηκαν ότι θα ερχόταν άλλη μηχανή για να τους γυρίσει Λιανοκλάδι.

Αυτό έγινε μετά τις 10:00 το βράδυ, όταν και τοποθετήθηκε νέα μηχανή στο τραίνο. Κάπως έτσι οι επιβάτες έφυγαν για τους προορισμούς τους στις 22:20’, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα βρισκόντουσαν στη Θεσσαλονίκη στις 23:10.

Χριστούγεννα στα βαγόνια λοιπόν για εκατοντάδες άτομα που επέλεξαν το τραίνο, ώστε να γλυτώσουν την… ταλαιπωρία από τα μπλόκα των αγροτών.

lamiareport.gr