Το ΥΠΕΘΑ στη Λάρισα διεκδικεί οικόπεδα στα οποία έχουν …κτιστεί πολυκατοικίες – Υπέβαλε 58 αγωγές

Απίστευτες ιστορίες με ακίνητα και καταπατήσεις δημόσιας περιουσίας φέρνει στο φως η εφαρμογή του Κτηματολογίου στη Λάρισα. Όπως γράφει η Ελευθερία (Κώστας Γκιάστας) το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) διεκδικεί ποσοστά κυριότητας επί των περιουσιών 58 ιδιοκτητών στη Λάρισα, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Λαρισαίων, η ΓΑΙΟΣΕ, το Ελληνικό Δημόσιο, τρεις τράπεζες, αλλά και η ΔΥΠΑ.

Όλοι οι παραπάνω έλαβαν στα χέρια τους αγωγή που προγραμματίζεται να εκδικαστεί ενώπιων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.

Στην αγωγή αναφέρεται πως το ΤΕΘΑ είναι ο «αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος έκτασης συνολικού εμβαδού 2.933,61 τ.μ.» σε 13 γεωτεμάχια, κατά κύριο λόγο στην περιοχή μεταξύ των οδών Φαρσάλων και Βόλου, από τις γραμμές του ΟΣΕ και μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, ενώ υπάρχουν και άλλα σημεία γύρω από αυτή. Η ένσταση του ΤΕΘΑ είναι πως δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης το ίδιο και δεν διακρίνονται τα όρια των επιμέρους ιδιοκτησιακών πράξεων στο Κτηματολόγιο.

Το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως είναι πως ανάμεσα σ’ αυτά που διεκδικούνται βρίσκονται και πολυκατοικίες κι αν δικαιωθεί το ΤΕΘΑ, θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων. Ήδη, μάλιστα, πολλοί ιδιοκτήτες έχουν σπεύσει σε δικηγορικά γραφεία για να προετοιμαστούν για την υπόθεση.

