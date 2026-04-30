Το υπουργείο Δικαιοσύνης αντικατέστησε τον εργολάβο της αίθουσας – άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης

H διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών για έναν ολόκληρο μήνα ώστε να γίνουν νέες εργασίες στην αίθουσα, έχει πίσω της πολύ παρασκήνιο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης που έχει την ευθύνη του χώρου, δεν περίμενε ποτέ ότι θα ξοδεύονταν τόσα λεφτά και το αποτέλεσμα της ανακαίνισης θα δημιουργούσε ένα σωρό προβλήματα, με τους πάντες να συνεχίζουν να διαμαρτύρονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, σε σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, ελήφθη η απόφαση να αντικατασταθεί η τεχνική εταιρεία που κατασκεύασε το έργο. Θεωρήθηκε υπεύθυνη για την κακή διαρρύθμιση και τις ατέλειες που παρουσιάστηκαν, παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε να διορθωθούν κατά την πρώτη ολιγοήμερη διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν δικηγόροι που δεν έχουν οπτική επαφή με την έδρα, ενώ βελτίωση χρειάζονται η αίθουσα συσκέψεων των δικαστών, αλλά και η ακουστική του χώρου. Οι νέες εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν χθες Τετάρτη.

Το έργο της διαμόρφωσης της αίθουσας είχε ανατεθεί στην τοπική εταιρεία Solis A.E. στα μέσα του 2024, με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 1,11 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις και τέσσερις παρατάσεις, το τελικό κόστος ανήλθε περίπου στα 1,76 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον περίπου 93.000 ευρώ διατέθηκαν για εξοπλισμό, υποστηρικτικές υπηρεσίες και καθαρισμό.

Αρχικά προβλεπόταν η ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2024, όμως η αίθουσα παραδόθηκε τελικά στις αρχές του 2026. Ο τότε σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία της μεγαλύτερης δικαστικής αίθουσας στην Ελλάδα, με σύγχρονες υποδομές, ειδικές θέσεις εργασίας για δικηγόρους, συστήματα ήχου και εικόνας, καθώς και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Παρά τις προσδοκίες, η πρεμιέρα της δίκης τον περασμένο Μάρτιο συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις λόγω προβλημάτων χωρητικότητας και λειτουργικότητας. Συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι και δημοσιογράφοι κατήγγειλαν ασφυκτικές συνθήκες, έλλειψη θέσεων και τεχνικές δυσλειτουργίες, γεγονός που οδήγησε σε νέες παρεμβάσεις στον χώρο.

Έπειτα από τις αντιδράσεις, τεχνικά συνεργεία προχώρησαν σε αλλαγές στη χωροταξία της αίθουσας. Αφαιρέθηκαν γυψοσανίδες που χώριζαν το φουαγιέ από τον βασικό χώρο, προστέθηκαν περίπου 100 νέες θέσεις και επεκτάθηκε η αίθουσα κατά περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα. Συνολικά διαμορφώθηκαν περίπου 454 θέσεις, ενώ δημιουργήθηκε και δεύτερος χώρος με οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας από συγγενείς και κοινό.

Ωστόσο ούτε αυτά στάθηκαν αρκετά για να ικανοποιηθεί το σύνολο των παραγόντων της δίκης με αποτέλεσμα να προκύψει η νέα διακοπή που θα προσθέσει έναν μήνα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δίκης.



Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr