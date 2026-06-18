Το Φεστιβάλ Πηνειού άνοιξε τις πύλες του – Ένα τετραήμερο με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Με το σύνολο κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας άνοιξε το απόγευμα της Πέμπτης το Φεστιβάλ Πηνειού.

Από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, διασχίζοντας τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου, τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου κατέληξαν στο ποτάμι, για την «πρεμιέρα» των εκδηλώσεων.

Στο σημείο βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και πλήθος Λαρισαίων που τίμησαν με την παρουσία την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων.

«Οι όχθες του ποταμού μας μεταμορφώνονται σε έναν κόσμο μουσικής, δημιουργίας και συμμετοχής. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή, η καρδιά της πόλης χτυπά εδώ, στο ποτάμι μας, φέρνοντας κοντά όλες τις ηλικίες σε ένα όμορφο ταξίδι μουσικής και δημιουργίας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε δήλωση του ο δήμαρχος,

Για τέσσερις ημέρες, το ποτάμι μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για την πόλη, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζει τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, τη δημιουργική έκφραση και τη συμμετοχή των πολιτών, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του Φεστιβάλ Πηνειού ως ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς της Λάρισας.

Κεντρικό ρόλο έχουν και φέτος οι μουσικές σκηνές του Φεστιβάλ, οι οποίες φιλοξενούν αγαπημένους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr