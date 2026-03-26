Το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων Δρώμενα» “ζωντάνεψε” το αρχαίο θέατρο της πόλης

Με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και πλήθους κόσμου, άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου, στο Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων Δρώμενα», δίνοντας ζωή στον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Λάρισας.

Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, συγκεντρώνει 17 σχολεία από την Ελλάδα και την Ιταλία, με δέκα θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις, φιλοξενώντας περίπου 2.500 μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στην τελετή έναρξης το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κοινότητας, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της δράσης για τη νέα γενιά.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Λαρισαίων υπογράμμισε ότι «το Αρχαίο Θέατρο ανήκει στους νέους της πόλης και τέτοιες πρωτοβουλίες το επανασυνδέουν με την καθημερινότητά τους», επισημαίνοντας πως ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό και την παιδεία.

Από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας, τονίστηκε ότι το φεστιβάλ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία βιωματικής μάθησης, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν το αρχαίο θέατρο όχι μόνο ως κείμενο, αλλά ως ζωντανή εμπειρία.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις από σχολικές ομάδες, που παρουσιάζουν αποσπάσματα ή διασκευές έργων του αρχαίου ελληνικού ρεπερτορίου, με έμφαση στη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη ματιά.

Οι μαθητές, ως πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, μεταφέρουν στη σκηνή τη δική τους ερμηνεία πάνω σε διαχρονικά θέματα, όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία και οι ανθρώπινες σχέσεις, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Το «Εφήβων Δρώμενα» φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για τη Λάρισα, συνδέοντας την εκπαίδευση με τον πολιτισμό και αξιοποιώντας έναν εμβληματικό χώρο της πόλης.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με τη συμμετοχή σχολείων από τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τον διάλογο των νέων με την πολιτιστική κληρονομιά.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)

foto thessaliatv.gr