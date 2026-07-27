Το Georgetown και ακόμη έξι ξένα ιδρύματα παίρνουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια πραγματοποιεί το υπουργείο Παιδείας, εγκρίνοντας επτά νέες αιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ανάμεσα στα ιδρύματα που έλαβαν το «πράσινο φως» ξεχωρίζει το ιστορικό Georgetown University, το οποίο ετοιμάζεται να αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει κατατεθεί, μοναδικός εταίρος του νέου νομικού προσώπου «Georgetown University Ελλάδος ΝΠΠΕ» θα είναι ο όμιλος ΔΕΗ. Στην πρώτη φάση λειτουργίας θα προσφέρεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive Master’s in Leadership, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται η λειτουργία του διεπιστημονικού μεταπτυχιακού προγράμματος MS in Environment and Sustainability Management.

Στις εγκρίσεις περιλαμβάνεται επίσης το Iowa State University of Science and Technology, το οποίο σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα ιδρύσει παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Το νέο ίδρυμα θα ξεκινήσει με τρεις σχολές, προσφέροντας τετραετή προγράμματα σπουδών στους τομείς της επιστήμης τροφίμων και βιοχημείας, της φυτικής παραγωγής, καθώς και της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Άδεια έλαβε ακόμη το Roger Williams University, το οποίο σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree) θα λειτουργήσει τρεις σχολές και συνολικά 24 προπτυχιακά, καθώς και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε επίσης άδεια για τη δημιουργία παραρτήματος στην Αθήνα, με τέσσερις σχολές: Ιατρικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών, καθώς και Νομικής.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναξιολόγησης τριών ακόμη πανεπιστημίων, τα οποία έλαβαν επίσης άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Πρόκειται για το Université Sorbonne Paris Nord, το University of Essex και το University of Derby, τα οποία εντάσσονται στον δεύτερο κύκλο αδειοδοτήσεων.

Οι εγκρίσεις χορηγήθηκαν μετά τη θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ενώ για τα πανεπιστήμια που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητήθηκε και η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών. Το επόμενο στάδιο προβλέπει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr