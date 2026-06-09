Τράπεζα Πειραιώς: Ο εσωτερικός έλεγχος μπλόκαρε “μαύρες” καταθέσεις σε καταστήματα της περιφέρειας

Δύσκολα βγάζεις ειδήσεις απο τα εσωτερικά των τραπεζών, ωστόσο κάποιες φορές κάτι ξεφεύγει.

Προ ολίγου καιρού ο εσωτερικός έλεγχος της Τράπεζας Πειραιώς εντόπισε «μαύρες» χρηματοροές σε καταστήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Τα χρήματα έμπαιναν, σταδιακά, ως εταιρικές καταθέσεις, αλλά δεν είχαν πίσω τους τιμολόγια. Εικάζεται ότι τα ίχνη τους οδηγούσαν στην Αλβανία, ενώ οι “επιχειρηματικές δραστηριότητες” εντοπίζονται στην Ελλάδα

Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι η τράπεζα έλαβε πειθαρχικά μέτρα, ελέγχοντας τρεις διευθυντές καταστημάτων στις παραπάνω περιφέρειες.

Το kosmoslarissa.gr απευθύνθηκε στο γραφείο Τύπου της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο, ωστόσο, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη kampos land)