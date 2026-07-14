Τρία άτομα σε δίκη για την πλημμύρα που προκάλεσαν προϊόντα εκσκαφής κατά μήκος της γραμμής Λάρισας – Βόλου

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου θα καθίσουν τρία πρόσωπα για την πλημμύρα που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στο Στεφανοβίκειο, τον Σεπτέμβριο του 2023, με αποτέλεσμα μεγάλη επιχείρηση να υποστεί εκτεταμένες καταστροφές και η ζημιά να προσεγγίζει τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, στο εδώλιο παραπέμπονται ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου μεταφοράς και διανομής νερού της λίμνης Κάρλας, ο επιβλέπων μηχανικός του έργου και η τότε προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες της πλημμύρας από αμέλεια, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα, καθώς και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από αμέλεια, πράξεις που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με την εκτέλεση έργου στην περιοχή της λίμνης Κάρλας.

Κατά την εισαγγελική κρίση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας και ο επιβλέπων μηχανικός φέρονται ότι επέτρεψαν ή προχώρησαν στην απόθεση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων εκσκαφής κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, αντί στους εγκεκριμένους χώρους απόθεσης. Οι χωμάτινοι όγκοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απέφραξαν τις διόδους απορροής των ομβρίων και λειτούργησαν ως τεχνητά αναχώματα, με αποτέλεσμα κατά την εκδήλωση της κακοκαιρίας Daniel να παρεμποδιστεί η φυσική ροή των υδάτων προς τη λίμνη Κάρλα και να προκληθεί η πλημμύρα που κατέστρεψε τη μονάδα.

Ως προς την τρίτη κατηγορούμενη, η Εισαγγελία αποδίδει ότι, ως προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, παρέλειψε να ασκήσει την απαιτούμενη εποπτεία και να διασφαλίσει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, παράλειψη που, κατά το κατηγορητήριο, συνέβαλε στην επέλευση του πλημμυρικού φαινομένου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στη δικογραφία που ολοκληρώθηκε περιλαμβάνονται πραγματογνωμοσύνη πανεπιστημιακών, υπηρεσιακά έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η εργολαβική σύμβαση, φωτογραφικό υλικό και οικονομικά στοιχεία που αφορούν το μέγεθος των ζημιών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης της πληγείσας επιχείρησης, ο οποίος περιγράφει σε αυτή τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της θεομηνίας.

Σύμφωνα με τη μήνυσή του, ούτε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ούτε ο Δήμος, ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος έλαβαν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτραπούν οι συνέπειες από τη συσσώρευση υδάτων στην περιοχή του εργοταξίου.

Ο επιχειρηματίας περιγράφει ότι, στην προσπάθειά τους να σώσουν το ζωικό κεφάλαιο και τον εξοπλισμό της μονάδας, κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους. Όπως αναφέρει, ο πατέρας του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην επέμβαση των δύο παιδιών του, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανεβάσουν στη σιδηροδρομική γραμμή. «Κινδύνεψε η ζωή μας», αναφέρει χαρακτηριστικά στη μήνυσή του.

Η επιχείρηση, που λειτουργούσε σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων και διαθέτει κατάστημα λιανικής στον Βόλο, υπέστη, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, ολοκληρωτική καταστροφή. Καταστράφηκαν εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, ζωικό κεφάλαιο και ζωοτροφές, ενώ η αρχική αποτίμηση της ζημιάς, βάσει των παραστατικών που προσκομίστηκαν, ξεπερνά τις 102.000 ευρώ.

Στη μήνυσή του αποδίδει την καταστροφή στην απόθεση μεγάλων όγκων χωμάτων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, υποστηρίζοντας ότι λειτούργησαν ως φράγμα, εμπόδισαν τη φυσική απορροή των νερών προς τη λίμνη Κάρλα και, σε συνδυασμό με την απόφραξη των γεφυρών κάτω από τη γραμμή, εγκλώβισαν τεράστιες ποσότητες νερού στην περιοχή της επιχείρησής του.

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