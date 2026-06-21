Τρία Ανακριτικά Κλιμάκια Εμπρησμού στη Θεσσαλία – Nέα δομή με πανελλαδική κάλυψη

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου βρίσκονται σε λειτουργία τρία Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) στη Θεσσαλία, με έδρες στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Τα κλιμάκια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πανελλαδικού δικτύου 37 Α.Κ.Α.Ε.Ε., που αναπτύσσονται σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Συνολικά 240 έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι στελεχώνουν το νέο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε. διαθέτει 30 εξειδικευμένα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για πρώτη φορά, το προσωπικό θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση αιτίων πυρκαγιών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρησμού, χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 19 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 445 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 461.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 104 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 98 αφορούν αμέλεια και 6 πρόθεση.

Το μήνυμα που εκπέμπουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι σαφές: η πρόκληση πυρκαγιάς δεν αποτελεί πλέον πράξη χαμηλού ρίσκου, αλλά συμπεριφορά που εντοπίζεται, διερευνάται και τιμωρείται.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)