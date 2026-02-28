Τέμπη τρία χρόνια μετά – ημέρα μνήμης με συγκέντρωση στη Λάρισα – απεργούν τα τρένα – δίωρο κλείσιμο της Εστίασης

Με συλλαλητήριο, πορεία, αλλά και τρίωρο κλείσιμο των καταστημάτων φορείς, σύλλογοι και σωματεία βγαίνουν σήμερα στο κέντρο της Λάρισας για να τιμήσουν την μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ ενώ συγκέντρωση διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στις 12 το μεσημέρι, στην Κεντρική πλατεία, απ’ όπου θα ξεκινήσει πορεία και θα καταλήξει στην πλατεία του ΟΣΕ.

Το μεσημέρι, ώρα 13:00, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας από συγγενείς θυμάτων. Στις 7 το απόγευμα, στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, με την επιμέλεια του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και φαρμακεία θα κλείσουν από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι.

«Χειρόφρενο» θα τραβήξουν σήμερα τα αστικά λεωφορεία όλων των γραμμών της πόλης και τα ταξί, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Ποιοι δήλωσαν συμμετοχή



Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας (ΣΙΚΑΕΛ), ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Λάρισας, το Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού και Δέρματος Ν. Λάρισας, ο Σύλλογος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Π.Θ., η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, η ΕΛΜΕ Λάρισας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας «Κ. Κούμας», η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λαρισαίων, ο Σύλλογος Εμπόρων Ιστορικού Κέντρου Λάρισας, η Δημοτική Παράταξη “Συμπαράταξη Λαρισαίων”, η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Νομού Λάρισας και το Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργών – Ιματισμού και Δέρματος Νομού Λάρισας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας ΣΚΛΕ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, φοιτητικοί σύλλογοι και δεκάδες ακόμα σωματεία και φορείς της πόλης.

Συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν και στην Ελασσόνα και τα Φάρσαλα, ενώ στη Λάρισα

το Σωματείο Ανεξάρτητων Διανομέων Λάρισας, οργανώνει συγκέντρωση μνήμης και μοτοπορεία προς τον τόπο του δυστυχήματος. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:15 π.μ. στον Άγιο Βελισάριο και η μοτοπορεία θα ξεκινήσει στις 12 μ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

Φωτο ΙΝΤΙΜΕ