Τραγωδία στη Λάρισα – Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα, όταν ένας περίπου 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τον άνδρα, ο οποίος υπέστη θανάσιμα τραύματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

kosmoslarissa.gr