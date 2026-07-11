Τραγωδία στον Όλυμπο: 64χρονος ορειβάτης κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του κοντά στο Καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός»

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 64χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της ημέρας, ενώ βρισκόταν σε μονοπάτι κοντά στο ιστορικό Καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», γνωστό και ως Καταφύγιο Α΄.

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε πεζοπορία μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σε υψόμετρο περίπου 2.100 μέτρων, στη θέση «Μπαλκόνι», όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε μπροστά στους οικείους του.

Άμεσα ζητήθηκε βοήθεια και ο 64χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου. Ο διαχειριστής του χώρου έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η επαναφορά του.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, καθώς η δύσβατη περιοχή και το μεγάλο υψόμετρο δυσχέραιναν την επιχείρηση προσέγγισης. Στον Όλυμπο στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τη συμμετοχή πυροσβεστών από το Λιτόχωρο και την Κατερίνη, καθώς και της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας – Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης.

Οι διασώστες κλήθηκαν να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, προκειμένου να προσεγγίσουν το Καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» και να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά του 64χρονου από το ορεινό μονοπάτι.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε με την οργανωμένη κάθοδο μέσω ειδικού φορείου προς τη θέση «Πριόνια», όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του άνδρα. Οι συνθήκες του σημείου, ωστόσο, καθιστούν κάθε επιχείρηση στον Όλυμπο ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr