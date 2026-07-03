Τραυματισμός 66χρονης στον Όλυμπο – Διασώθηκε από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ

Μια 66χρονη περιπατήτρια ανασύρθηκε τραυματισμένη στον Ολυμπο, έπειτα από από επιχείρηση της Πυροσβεστικής και κλιμακίου ΕΜΑΚ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, χθες Πέμπτη, λίγο μετά τις 16.00 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για διάσωση γυναίκας σε ορειβατικό μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.000 μέτρων.

Η γυναίκα ήταν μέλος ομάδας 4 ατόμων και είχε τραυματιστεί.

Μετά από κλήση στο 112, κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες από την Π.Υ. Κατερίνης και την Π.Υ. Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Ερευνας – Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες, αφού εντόπισαν την τραυματισμένη, την προσέγγισαν και τη μετέφεραν με χρήση φορείου σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συνδρομή στην επιχείρηση παρείχε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026.

kathimerini.gr