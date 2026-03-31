Τραυτισμός ποδηλάτη σε τροχαίο στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με την Καρδίτσης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καρδίτσης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση, ο ποδηλάτης –ο οποίος επέβαινε σε ηλεκτρικό ποδήλατο– τραυματίστηκε, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες εκσφενδονίστηκε πάνω στο παρμπρίζ του οχήματος και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς να σπεύδουν για βοήθεια, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία και διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

