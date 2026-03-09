Τριήμερο συνέδριο φυτοπροστασίας αρχίζει την Τρίτη στη Λάρισα

Η κλιματική κρίση και τα προβλήματα φυτοπροστασίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της 3ήμερης Πανελλαδικής Συνάντησης Φυτοπροστασίας που ξεκινά από αύριο Τρίτη στις 9.00 το πρωί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και θα διαρκέσει έως τις 12 Μαρτίου. Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες συνέδρους, μεταξύ των οποίων επιστήμονες, ερευνητές, γεωπόνους, εκπρόσωπους θεσμικών φορέων και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα από ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν οι σύγχρονες προκλήσεις της φυτοπροστασίας, η βιώσιμη γεωργία, οι νέες τεχνολογίες και η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.

Με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου δόθηκε συνέντευξη Τύπου από τους διοργανωτές στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι :«Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα — από την κλιματική αλλαγή έως τις αυξημένες απαιτήσεις για βιώσιμη και ασφαλή παραγωγή — η επιστημονική γνώση και η καινοτομία είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κλιματική κρίση, έχοντας δημιουργήσει πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στη φυτοπροστασία, υλοποιώντας καινοτόμα προγράμματα βιολογικής αντιμετώπισης. Παράλληλα, πραγματοποιούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι για την παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων, με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, που ενδέχεται να είναι και επικίνδυνα. Στηρίζουμε ενεργά τη διοργάνωση του συνεδρίου, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του ως πεδίου ανταλλαγής γνώσεων, καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην αγροτική παραγωγή. Στόχος μας είναι η σύνδεση της έρευνας με την πράξη και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της θεσσαλικής γεωργίας».

Ο Περιφερειάρχης τόνισε παράλληλα ότι «το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προβάλλοντας την περιοχή μας ως κέντρο επιστημονικού διαλόγου και αγροτικής καινοτομίας. Η επιλογή της Λάρισας ως τόπου διεξαγωγής δεν είναι τυχαία. Η Θεσσαλία αποτελεί τον βασικό αγροτικό πυλώνα της Ελλάδας και έναν τόπο όπου η φυτοπροστασία, η αγροτική έρευνα και η παραγωγή συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και την οικονομία της περιοχής» κατέληξε .

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας ανέφερε: «Το συνέδριο αυτό έχει μεγάλη σημασία λόγω των αλλαγών που επιφέρει πλέον η κλιματική αλλαγή στην αγροτική παραγωγή και η επιστημονική γνώση είναι απαραίτητη όσο ποτέ» και κάλεσε τον αγροτικό κόσμο να συμμετάσχει ενεργά.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, σημείωσε τα εξής: «Η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό για την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα. Επιστήμονες, ερευνητές, γεωπόνοι, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι εταιρειών και παραγωγικοί φορείς θα συναντηθούν στη Λάρισα για να ανταλλάξουν γνώση, εμπειρίες και καλές πρακτικές. Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ζητημάτων, Στόχος μας είναι να συνδέσουμε την επιστημονική έρευνα με την εφαρμογή στο χωράφι. Η μεγάλη συμμετοχή που ήδη καταγράφεται επιβεβαιώνει τη σημασία του συνεδρίου και την ανάγκη για συνεργασία και καινοτομία στον τομέα της φυτοπροστασίας. Η Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει εργαστεί εντατικά για την προετοιμασία του συνεδρίου, με στόχο την άρτια επιστημονική και οργανωτική του υλοποίηση».

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Δρ. Αννούλα Μαυρίδου, ανέφερε: «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής θα είμαστε και φέτος εδώ, με πολλούς συνεργάτες, για να συμμετάσχουμε και να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα φυτοπροστασίας και φυτοϋγείας, που δημιουργούν νέα δεδομένα».

Η Γενική Διευθύντρια του ΕΣΥΦ, Φραντζέσκα Υδραίου, τόνισε ότι:

«Σκοπός αυτού του συνεδρίου όλα αυτά τα χρόνια είναι να πλησιάσουμε τους αγρότες, να μιλήσουμε για αποτελέσματα στο πεδίο και να τους δώσουμε πραγματικές λύσεις στο πεδίο σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική γεωργία. Ο κόσμος της Θεσσαλίας θα είναι μαζί μας αυτό το τριήμερο».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων Δημήτρης Σοφολόγης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η 9η Πανελλήνια Συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε ένα νέο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και παραγωγής. Έχουμε αφήσει πίσω την περίοδο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) του 2018, ενώ η σύγχρονη συγκυρία χαρακτηρίζεται από αυξημένη έμφαση στη στήριξη των παραγωγών και στην ενίσχυση της γεωργικής παραγωγικότητας».

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αφορούν: καλλιέργειες κηπευτικών, ανθεκτικότητα, βιολογική γεωργία, καινοτόμες προτάσεις και προϊόντα, ασφάλεια και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

kosmoslarissa.gr φωτο tinealarissa.gr