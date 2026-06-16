Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία στον δρόμο Συκουρίου – Καλοχωρίου

Ένας 24χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τις 9.00 μ.μ., σε επαρχιακό δρόμο έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του στον δρόμο από το Συκούριο προς το Καλοχώρι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από την εκτροπή του οχήματος ο 24χρονος τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διενεργεί έρευνα η αστυνομία.