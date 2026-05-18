Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Αμπελιά Φαρσάλων – Σώος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (18/05) στην περιοχή της Αμπελιάς Φαρσάλων, και συγκεκριμένα στο ύψος των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧΦ εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα την ανατροπή του.

Σύμφωνα με το ifarsala.gr, το βαρύ όχημα, το οποίο είχε κατεύθυνση από τον Βόλο προς τα Φάρσαλα, φέρεται να εξετράπη αρχικά προς τα δεξιά στο ρεύμα κυκλοφορίας του.

Στη συνέχεια, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, βγήκε εκτός του οδοστρώματος και κατέληξε στο πλάι, μέσα σε παρακείμενο χαντάκι.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με δυνάμεις της Αστυνομίας και με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν για την επιχείρηση συνδρομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να εξέλθει σώος από την καμπίνα και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

(*) φωτογραφία αρχείου