Τροχαίο με μηχανή στη Βόλου – Λάρισας – βαρύς τραυματισμός του αναβάτη

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στην εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα, στο ύψος των στροφών πάνω από τη Βιομηχανική Περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκσφενδονιστεί στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, ο οποίος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, τραυματίστηκε και η κατάστασή του εκτιμάται ως σοβαρή.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στο συμβάν, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο κατανάλωσης αλκοόλ.

Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν άμεσα να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη της Τροχαίας, η οποία κατέγραψε το περιστατικό και ρύθμισε την κυκλοφορία στο σημείο. Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

thenewspaper.gr