Τροχαίο με μηχανή στον αυτοκινητόδρομο Ε65

Ένας 28χρονος άνδρας, οδηγός μηχανής, τραυματίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ύψος της Ανάβρας, όπου ο δικυκλιστής κινούμενος προς Καρδίτσα και για άγνωστη προς το παρόν αιτία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και εξετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με πλήρωμα που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Καρδίτσας όπου και νοσηλεύεται, δεχόμενος την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

