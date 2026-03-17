Τροχαίο στη Γιάννουλη – προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Γιάννουλη, στο ύψος του γηπέδου και συγκεκριμένα στα φανάρια, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι ρύθμισαν την κυκλοφορία, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση. Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε γρήγορα και πλέον διεξάγεται κανονικά.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

