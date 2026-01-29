Τύρναβος: Είχαν ρημάξει τις γεωτρήσεις και τον εξοπλισμό των ΤΟΕΒ

Στη σύλληψη δύο ατόμων σε βάρος των οποίων υπήρχαν καταδίκες πολυετούς φυλάκισης για κλοπές σε αντλιοστάσια ΤΟΕΒ της ευρύτερης περιοχής του δήμου Τυρνάβου, προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τυρνάβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com στους δύο συλληφθέντες είχε επιβληθεί ποινή τριετούς φυλάκισης στον καθένα για σωρεία κλοπών σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δίκτυα των ΤΟΕΒ σε Τύρναβο, Αμπελώνα, Φαλάνη, Δένδρα – Πλατανούλια κ.α..

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα εκτέλεσης των ποινών.

kosmoslarissa.gr