Τύρναβος: Κινητοποίηση αρχών και φορέων για τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε στις καλλιέργειες η κακοκαιρία της Παρασκευής

Στα Πλατανούλια πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη που συγκάλεσε η δ.α. του δήμου Τυρνάβου παρουσία βουλευτών, του περιφερειάρχη, στελεχών του ΕΛΓΑ, εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών των πληγεισών περιοχών – Αυτοψία σε κατεστραμμένα περιβόλια και αμπέλια

Η αγωνία και προβληματισμός για την επόμενη ημέρα και για την ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στο πάνδημο αίτημα για άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις, διαδέχθηκαν σήμερα τη χθεσινή ανυπολόγιστη καταστροφή σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών που επλήγησαν από μία πρωτοφανή χαλαζόπτωση που έπληξε έκταση που ξεκινά από την Ποταμιά Ελασσόνας και καταλήγει στα Δένδρα – Πλατανούλια, περιλαμβάνοντας το Δαμάσι και μία μεγάλη περιοχή του Τυρνάβου.

Με δεδομένη την καταστροφή που κυριολεκτικά δεν άφησε τίποτα όρθιο σε όλες τις καλλιέργειες των παραπάνω περιοχών, ο δήμος Τυρνάβου συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι βουλευτές Χρ. Κέλλας και Ευ. Λιακούλη, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Γ. Κολλάτος και στελέχη του οργανισμού, εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγωναλλά και μεμονωμένοι πληγέντες αγρότες που δεν έκρυβαν την αγωνία αλλά και την απελπισία τους για το νέο χτύπημα στις καλλιέργειές τους, που έρχεται να ολοκληρώσει μία τεράστια ζημιά που έχει προκαλέσει το τεράστιο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές στον πρωτογενή τομέα.

Κοινή απαίτηση όλων οι άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών, η εξεύρεση τρόπου για την γρήγορη ενίσχυση των πληγέντων και η καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος Στ. Τσικριτσής, αλλά και οι πρόεδροι των συνεταιρισμών και συλλόγων.

Επιπλέον τονίστηκε η αναγκαιότητα της εξεύρεσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ενίσχυση των πληγέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης ο πρόεδρος του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Χρ. Τσιτσιρίγγος δεσμεύθηκε ότι το Οινοποιείο όπως και σε άλλες περιπτώσεις καταστροφών θα στηρίξει τους παραγωγούς – συνεταίρους απορροφώντας την προβληματική παραγωγή τους.

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