Τύρναβος: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης

Mετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών συνελήφθη από την Αστυνομία, ένας άνδρας στον Τύρναβο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνη και κάνναβη).

Ειδικότερα:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών από τον δράστη, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και στην κατοχή του καθώς και σε έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε αποθήκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 5,1 γραμμαρίων,

• ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 24 γραμμαρίων,

• 1 ζυγαριά ακριβείας&

• το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.