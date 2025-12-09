Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 21χρονο

Υπόθεση καταγγελίας απόπειρας βιασμού που έκανε 19χρονη από περιοχή του δήμου Τυρνάβου εναντίον 21χρονου επίσης από περιοχή του δήμου απασχολεί τους αστυνομικούς του Α.Τ. Τυρνάβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας από την κοπέλα και αφορούσε επίθεση που όπως υποστηρίζει έγινε την Κυριακή μέσα στο αυτοκίνητο του 21χρονου που κατηγορείται.

Ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη αφού έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου.

