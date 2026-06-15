Τώρα και …θερινά μπλόκα – Οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν τριήμερες κινητοποιήσεις μέσα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν

Σε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα απόφαση προχωρά η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, καθώς ανακοίνωσε την πραγματοποίηση αγροτικών κινητοποιήσεων μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους αγρότες να ετοιμάζονται να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους και να στήσουν μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας στις 23, 24, και 25 Ιουνίου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα παραδοσιακά πραγματοποιούνται τους χειμερινούς μήνες και κυρίως την περίοδο πριν από την έναρξη των καλλιεργητικών εργασιών. Η επιλογή της θερινής περιόδου θεωρείται ιδιαίτερα πιεστική κίνηση προς την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στις μετακινήσεις, στην τουριστική κίνηση και στη λειτουργία της αγοράς σε μια περίοδο υψηλής ταξιδιωτικής δραστηριότητας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι οδηγούνται ξανά στους δρόμους εξαιτίας των συσσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι υψηλές τιμές σε καύσιμα, ρεύμα και αγροεφόδια, οι αποζημιώσεις για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και οι καθυστερήσεις σε ενισχύσεις και πληρωμές.

Ιδιαίτερη πίεση ασκείται επίσης από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, καθώς πολλές αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να μετρούν απώλειες από πλημμύρες, παρατεταμένη ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Αγρότες και κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης πολλές εκμεταλλεύσεις κινδυνεύουν να γίνουν μη βιώσιμες.

Ωστόσο, η απόφαση για θερινά μπλόκα προκαλεί ήδη ανησυχία σε επαγγελματικούς και τουριστικούς φορείς, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για κυκλοφοριακά προβλήματα και αρνητικές συνέπειες στην τουριστική κίνηση, ειδικά σε εθνικούς οδικούς άξονες και περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα. Επιχειρηματίες του τουρισμού επισημαίνουν ότι η περίοδος αιχμής του καλοκαιριού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την οικονομία και ότι τυχόν αποκλεισμοί δρόμων ή καθυστερήσεις στις μετακινήσεις μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε ταξιδιώτες και επαγγελματίες.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων επισημαίνονται τα εξής:

«Το χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε. Σήμερα, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα. Τα προβλήματα που μας έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται.

Το κόστος παραγωγής, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες «καρατομήσεις». Η επέκταση του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ, μας φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημά μας. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις ( 80 εκ. ευρώ σε Βαμβάκι-Σιτάρι και 80 εκ. στην Κτηνοτροφία, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό στο προανθικό του 2025, ενίσχυση στο Ρύζι που έμεινε απούλητο λόγω αθρόων εισαγωγών κ.λπ.) παραμένουν κενό γράμμα.

Ακόμα και εκεί που εξαγγέλλονται μέτρα, όπως στην περίπτωση της μηδικής, αποκλείονται ολόκληρες περιοχές με αυθαίρετα κριτήρια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την μια περιοχή απέναντι στην άλλη, τον αγρότη απέναντι στον αγρότη. Μην τσιμπάτε! Η ευθύνη είναι καθαρά της Κυβέρνησης για τους αποκλεισμούς των περιοχών και τα κριτήρια.

Βρισκόμαστε στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών και η ρευστότητα είναι μηδενική. Δεν πάει άλλο!

Διεκδικούμε να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, απαιτούμε άμεσα:

Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων.

Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε.

Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδη πυρετού. Η κυβέρνηση, ιεραρχώντας την κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων φέτας, αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες.

Η Γραμματεία της ΠΕΜ στη συνεδρίασή της αποφάσισε:

Συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Καλούμε κάθε σύλλογο, ομοσπονδία και δομή του κινήματος να οργανώσει την παρέμβασή του.

Παρεμβάσεις για διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή των διώξεων. Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να παρέχει ασυλία στα στελέχη της που οργάνωσαν τη «συμμορία» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα να σέρνει στα δικαστήρια τους αγρότες που αγωνίστηκαν για το δίκιο τους και την επιβίωσή τους. Απαιτούμε να μπουν στο αρχείο όλες οι διώξεις για τις δίκαιες κινητοποιήσεις του χειμώνα. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, ώστε να αναδειχθεί η ανάγκη αυτή και να ασκηθεί πίεση για να σταματήσει ο εκφοβισμός του αγροτικού κόσμου.

Κοινό μέτωπο στη ΔΕΘ: Αποφασίσαμε τη μαζική συμμετοχή μας στη μεγάλη κινητοποίηση στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε εκεί μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους των βιοπαλαιστών των πόλεων, τους φοιτητές και τις γυναικείες οργανώσεις. Όλους αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό μας στον μεγάλο αγώνα του χειμώνα.

Συνάδελφοι,

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μόχθο μας. Τώρα οργανώνουμε τη διεκδίκησή μας. Καλούμε κάθε σύλλογο και ομοσπονδία να συντονιστούμε και να οργανώσουμε τη δράση μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στον ενωμένο, μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!».

Σύνθεση Γραμματείας της ΠΕΜ

Με βάση την απόφαση της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) στη Σίνδο, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση της Γραμματείας της ΠΕΜ.

Στην Γραμματεία θα προστεθούν και εκπρόσωποι Συλλόγων από άλλους Νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς, Πελοποννήσου που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον αλλά δεν έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους.

Φορέας / Ομοσπονδία Εκπρόσωπος Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Βόρειου Έβρου Αγγελακούδης Ηλίας Αγροτικός Σύλλογος Παγγαίου Γρουζίδης Γρηγόρης Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας Τσιουλάκος Τάκης Αγροτικός Σύλλογος Μαλγάρων Ανεστίδης Κώστας – Σέφης Κώστας Αγροτικός Σύλλογος Λαγκαδά Τεκίδης Δημήτρης Αγροτικός Σύλλογος Πέλλας “Ενότητα” Κάμτσης Χρήστος Μπλόκο Προμαχώνα Τουρτούρας Γιάννης Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών Ουζουνίδης Λάζαρος Αγροτικός Σύλλογος Εορδαίας – Βεγορίτιδας Αϊβατζίδης Σούλης Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης Ομοσπονδία ΑΣ Λάρισας Μαρούδας Ρίζος, Αλειφτήρας Σωκράτης Ομοσπονδία ΑΣ Τρικάλων Τσέκας Λάμπρος Ομοσπονδία ΑΣ Μαγνησίας Γεωργαδάκης Θοδωρής Ομοσπονδία ΑΣ Φθιώτιδας Λυγδής Χρήστος Ομοσπονδία ΑΣ Άρτας Μπέτσας Βαγγέλης Ομοσπονδία ΑΣ Πρέβεζας Πανταζής Στέφανος Ομοσπονδία ΑΣ Αιτωλοακαρνανίας Κοτοπούλης Σπύρος Ομοσπονδία ΑΣ Αχαΐας Ηλιοπούλου Αθηνά Ομοσπονδία ΑΣ Ηλείας Βομπίρης Θανάσης Ομοσπονδία ΑΣ Μεσσηνίας Αποστολόπουλος Κώστας Ομοσπονδία ΑΣ Χανίων Λιλικάκης Κώστας Εκπρόσωπος Αλιέων

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