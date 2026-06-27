Τa Zara άνοιξαν τον χορό των εκπτώσεων στην αγορά – «Ζεσταίνεται» νωρίτερα φέτος η μάχη του λιανεμπορίου

Αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο όμιλος Inditex, που διαθέτει καταστήματα και στη Λάρισα αλλά και στις υπόλοιπες θεσσαλικές πρωτεύουσες, άνοιξε τον κύκλο των προσφορών, επιλέγοντας να προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν έως και το 49%.

Η απόφαση του ισπανικού ομίλου, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι αλυσίδες Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius και Massimo Dutti, έρχεται νωρίτερα τόσο σε σχέση με τον εγχώριο ανταγωνισμό όσο και με τη στρατηγική που ακολουθούσε η ίδια η εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια.

Στην αγορά επικρατεί η εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι τυχαία. Η Inditex αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς «δείκτες» των εξελίξεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο ένδυσης και, όταν μεταβάλλει την εμπορική της πολιτική, συνήθως ακολουθεί και σημαντικό μέρος του ανταγωνισμού.

Πίσω από την πρόωρη ενεργοποίηση των εκπτώσεων βρίσκεται η προσπάθεια των επιχειρήσεων να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Το αυξημένο κόστος διαβίωσης, με τις δαπάνες για τρόφιμα, στέγαση και ενέργεια να εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, έχει επηρεάσει την αγοραστική κίνηση, με τις πρώτες ενδείξεις από την αγορά να δείχνουν ότι οι πωλήσεις υπολείπονται των αρχικών προσδοκιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εμπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να υιοθετήσουν πιο επιθετική πολιτική προσφορών, επιχειρώντας να προσελκύσουν τους καταναλωτές πριν από την επίσημη εκπτωτική περίοδο.

Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν επισήμως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ανακοινώσεις μειώσεων τιμών, αναγράφοντας υποχρεωτικά ως τιμή αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά το προηγούμενο 30ήμερο. Στις περιπτώσεις γενικευμένων εκπτώσεων απαιτείται επίσης η σαφής αναγραφή του ποσοστού ή του εύρους των εκπτώσεων, ενώ για επιλεγμένα προϊόντα πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι μειώσεις δεν αφορούν το σύνολο των ειδών.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr