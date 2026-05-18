Υγειονομικά κατάλληλες οι πισίνες του Κολυμβητηρίου Λάρισας – Αυτοψία από την Υπηρεσία της Περιφέρειας

Κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία στο Κολυμβητήριο Λάρισας και με βάση την τεχνική έκθεση και τα σχεδιαγράμματα κάτοψης- τομής που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία από υγειονομική και μόνο άποψη διαπίστωσε ότι οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές (μεγάλη και μικρή πισίνα) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής εγκυκλίου.

Στο υπηρεσιακό απαντητικό έγγραφο προς τον Δήμο Λαρισαίων επισημαίνεται ότι «τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ελέγχθηκαν όλοι οι υπόλοιποι, από εσάς όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών (π.χ. πολεοδομικής Νομοθεσίας και ΓΟΚ, οικοδομικών αδειών, νομιμότητας κτηρίων, κύριας χρήσης, τυχόν πρόσθετων κατασκευών, καταλληλόλητας αποχετευτικού συστήματος, προστασίας περιβάλλοντος, αρχαιολογικών χώρων, δάσους πυρασφάλειας, εφαρμογής αστυνομικών διατάξεων, κανονιστικές διατάξεις ΟΤΑ κ.λ.π.) και ότι άλλο αναγκαίο προκύπτει ή/και παρατηρείται (έκθεση ελέγχου μηχανικών ΤΕΕ Λάρισας), που αφορούν την χορήγηση των άδειων λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών».

Καταλήγει δε στην πρόταση ότι οι δύο δεξαμενές (μεγάλη και μικρή) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις παρελκόμενες εγκαταστάσεις (καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, αποδυτήρια) της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής, λόγω του σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές θα λειτουργούν σε διαφορετικές ώρες, διασφαλίζοντας ότι η χρήση των παρελκόμενων εγκαταστάσεων δεν θα συμπίπτει.