«Υδατόραμα»: Οι θεσσαλικοί δήμοι αποκτούν ψηφιακό «παρατηρητήριο» για τα ποτάμια τους

Στη νέα εποχή της ψηφιακής παρακολούθησης των ποτάμιων οικοσυστημάτων εισέρχονται οι δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Υδατόραμα», ένα φιλόδοξο έργο που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 32 δήμους που είναι μέλη του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων, η οποία ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση των ποτάμιων οικοσυστημάτων της χώρας.

Οι θεσσαλικοί δήμοι

Από τη Θεσσαλία, στο Δίκτυο συμμετέχουν:

ο Δήμος Τρικκαίων, όπου βρίσκεται και η έδρα του Δικτύου,

ο Δήμος Λαρισαίων, ο οποίος αποτελεί ενεργό μέλος από το 2006,

και ο Δήμος Σοφάδων, που συμμετέχει στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δικτύου για την προστασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Η συμμετοχή των τριών θεσσαλικών δήμων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η περιοχή διαθέτει σημαντικούς υδάτινους πόρους, με κορυφαίο τον Πηνειό ποταμό, ενώ τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που ανέδειξαν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των ποταμών.

Τι είναι το «Υδατόραμα»

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας, βασισμένης σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source), η οποία θα συγκεντρώνει, θα οργανώνει και θα διαθέτει αξιόπιστα δεδομένα για τα επιφανειακά ποτάμια οικοσυστήματα.

Το πλέον καινοτόμο στοιχείο του συστήματος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας Internet of Things (IoT). Μέσω ειδικών αισθητήρων και σταθμών μέτρησης που θα εγκατασταθούν κατά μήκος των ποταμών, θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για:

τη στάθμη των υδάτων,

την ταχύτητα ροής,

την υδρολογική κατάσταση,

την ποιότητα του νερού,

καθώς και άλλες κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Οι μετρήσεις θα αποστέλλονται αδιάλειπτα στην ψηφιακή πλατφόρμα, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα «έξυπνο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης», που θα μπορεί να αξιοποιείται τόσο από τους δήμους όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πρόληψη και διαχείριση πλημμυρικών ή άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων.

Εργαλείο για την κλιματική προσαρμογή

Το «Υδατόραμα» δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή στοιχείων. Στόχος του είναι να αποτελέσει εργαλείο λήψης αποφάσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Για τη Θεσσαλία, που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, η συμμετοχή των Δήμων Λαρισαίων, Τρικκαίων και Σοφάδων στο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην πρόληψη, την περιβαλλοντική προστασία και τη χρήση της τεχνολογίας για την καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr