Υπέκλεπταν επιδόματα Ρομά στον Τύρναβο μέσω πλασματικών κλειδάριθμων

Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης στη Λάρισα, για υποθέσεις απάτης, πλαστογραφίας και παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Η προανάκριση, που διενεργείται από το Α.Τ. Τυρνάβου, αφορά καταγγελίες για εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να υπέκλεπτε φορολογικά στοιχεία Ρομά, εκδίδοντας με πλαστά έγγραφα επιδόματα τα οποία κατέληγαν σε τρίτους. Στην υπόθεση εμπλέκονται στοιχεία από την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΑ.

Μια τέτοια «καθόλα πλαστή» δήλωση που μάλιστα έφερε υπογραφή υπαλλήλου ΚΕΠ της Λάρισας ανέφερε η ΑΑΔΕ στην Εισαγγελία της Λάρισας, ενώ το σκέλος των επιδομάτων στη συγκεκριμένη υπόθεση ερευνά ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) αφού κατά μία εκδοχή, μετά και την αλλαγή κλειδάριθμων, τα επιδόματα καταβάλλονταν κανονικά αλλά όχι στους πραγματικούς δικαιούχους.

Παράλληλα, ερευνάται και δεύτερη πτυχή που αφορά «εικονικές» εγγραφές παιδιών Ρομά σε ΚΔΑΠ, χωρίς γνώση των γονέων τους, με στόχο την είσπραξη επιδοτήσεων μέσω voucher.

Η έρευνα έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν την έκταση της υπόθεσης και να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)