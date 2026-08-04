ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 75.180 ευρώ σε κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία για 370 ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς

Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, η καταχώριση και οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4.218.469 ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ δόθηκε ήδη η σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός μίας έως δύο εργάσιμων ημερών.

Οι αποζημιώσεις αφορούν συνολικά 75.316 ζώα, τα οποία θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο εφαρμογής των κτηνιατρικών μέτρων για την αντιμετώπιση:

της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου,

στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου, του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων προβλέπονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1.378.057 ευρώ, οι οποίες αφορούν 103 εκμεταλλεύσεις και 58.031 θανατωθέντα ζώα.

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο προβλέπονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2.840.412 ευρώ, οι οποίες αφορούν 73 εκμεταλλεύσεις και 17.285 θανατωθέντα ζώα.

Η κατανομή των αποζημιώσεων ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

Περιφέρεια Εκμεταλλεύσεις Θανατωθέντα ζώα Ποσό αποζημίωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 37 5.444 855.042,10 € Αττικής 4 49.924 35.228,10 € Βορείου Αιγαίου – Λέσβος 73 17.285 2.840.412,00 € Ηπείρου 4 91 42.378,00 € Θεσσαλίας 21 370 75.180,80 € Κεντρικής Μακεδονίας 22 1.471 274.668,40 € Νοτίου Αιγαίου 3 17 2.393,60 € Πελοποννήσου 12 714 93.166,00 € Σύνολο 176 75.316 4.218.469,00 €

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της οριστικοποίησης των στοιχείων, προχωρούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις ζωονόσους και συνεργάζεται στενά με τις Περιφέρειες, ώστε οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς ανέφερε:

«Η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται σκληρά από τις επιζωοτίες και η Πολιτεία έχει υποχρέωση να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των παραγωγών. Με την 4η πληρωμή των αποζημιώσεων ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζουμε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό.

Η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα και η άμεση διαχείριση διαχείριση των κρίσεων Αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι να διατηρηθεί η παραγωγική δραστηριότητα, να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο, να στηριχθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση των επιζωοτιών και να θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την κτηνοτροφία».