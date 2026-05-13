Υπερπληθυσμός στις φυλακές Λάρισας – Κρατούνται 786 άτομα ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι 554

Ο υπερπληθυσμός στις φυλακές αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει άμεσα τόσο τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων όσο και τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φυλακές της Λάρισας, όπου σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του τρέχοντος μήνα, κρατούνται 786 άτομα, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι 554 (επιπλέον 232 άτομα, ποσοστό 141,88%).

Αυτό σημαίνει ότι οι φυλακές λειτουργούν πολύ πάνω από τη χωρητικότητά τους, γεγονός που δημιουργεί έντονα προβλήματα στην καθημερινότητα των κρατουμένων και του προσωπικού.

Η μεγάλη συγκέντρωση κρατουμένων οδηγεί σε συνθήκες συνωστισμού μέσα στα κελιά, περιορισμό της υγιεινής και δυσκολία στην παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η ιατρική περίθαλψη και η ψυχολογική υποστήριξη.

Παράλληλα, αυξάνονται οι εντάσεις και οι συγκρούσεις, ενώ γίνεται δυσκολότερη η διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης μέσα στο κατάστημα κράτησης.

Επιπλέον, ο υπερπληθυσμός επηρεάζει αρνητικά και τον βασικό στόχο του σωφρονιστικού συστήματος, που είναι η επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Όταν οι δομές είναι υπερφορτωμένες, περιορίζονται οι δυνατότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και συμμετοχής σε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης. Έτσι, οι κρατούμενοι δυσκολεύονται να προετοιμαστούν για μια ομαλή επιστροφή στην κοινωνική ζωή μετά την αποφυλάκισή τους.

