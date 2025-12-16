ΥΠΕΣ: Συμπληρωματική επιχορήγηση 2,7 εκατ. ευρώ στους δήμους της Λάρισας

Συνολικό ποσό 105 εκατ. ευρώ αποδίδεται ως συμπληρωματική επιχορήγηση, έτους 2025, στους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Τα συγκεκριμένα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στους 7 δήμους του νομού Λάρισας κατανέμεται συνολικό ποσό 2,7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Αγιάς 179.952,94

Ελασσόνας 404.460,74

Κιλελέρ 329.942,10

Λαρισαίων 1.177.308,95

Τεμπών 183.970,69

Τυρνάβου 234.967,73

Φαρσάλων 267.810,95

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr