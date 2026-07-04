ΥΠΕΣ: 805.000 ευρώ στους δήμους της Π.Ε. Λάρισας για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος με απόφασή του προχωρά στην κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 30 εκατ. ευρώ στους δήμους της χώρας.

Οι πόροι αυτοί θα αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών τους κτιρίων.

Οι 7 δήμοι της Π.Ε. Καρδίτσας θα λάβουν συνολικά 805.700 ευρώ με τη μερίδα του λέοντος να αφορά το Δήμο Λαρισαίων.

Αναλυτικά η κατανομή:

Αγιάς 24.200

Ελασσόνας 64.200

Κιλελέρ 39.900

Λαρισαίων 526.600

Τεμπών 28.700

Τυρνάβου 79.400

Φαρσάλων 42.700

Η κατανομή του ανωτέρω συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%, τον αριθμό των μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70% και ελάχιστο ποσό κατανομής ύψους 3.000 €, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2025-2026.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr