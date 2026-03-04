Υπογράφηκαν τα έργα για ΕΑΚ Λάρισας και αποκατάσταση των κερκίδων στο Αλκαζάρ

Υπογράφτηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση η χρηματοδότηση των έργων ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και αναγέννηση του ιστορικού σταδίου Αλκαζάρ και μέρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της πόλης μας (ΕΑΚ Λάρισας).

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Κατεδάφιση του παλιού κλειστού γυμναστηρίου και χώρων βοηθητικών χρήσεων.

-Στατική ενίσχυση και αποκατάσταση του κλειστού κολυμβητηρίου.

-Στατική ενίσχυση και αποκατάσταση των κερκίδων του ποδοσφαιρικού σταδίου Αλκαζάρ.

-Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αεροϋποστηριζόμενου θόλου (γνωστού ως «μπαλόνι»), που θα επιτρέψει λειτουργία πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων υπό κάλυψη.

Η χρηματοδότηση έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω του νέου ΕΠΑ και προβλέπεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης εντός του Απριλίου, με εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών περίπου 24 μήνες.

Ο κ. Βρούτσης έχει δηλώσει ότι πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τις αθλητικές υποδομές της πόλης και αναδεικνύει το Αλκαζάρ σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό χώρο για την αθλητική κοινότητα και τη νεολαία, εντάσσοντας τη Λάρισα στον εθνικό σχεδιασμό της χώρας για βελτίωση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr