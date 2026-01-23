Υπογραφές για το σύγχρονο κτίριο του Πρότυπου Γυμνασίου -Λυκείου Λάρισας – Σε λειτουργία από το 2028

Την ένταξη του Πρότυπου Γυμνασίου και του Πρότυπου Λυκείου Λάρισας, συνολικής δυναμικότητας 720 μαθητών (360 για το Πρότυπο Γυμνάσιο και 360 για το Πρότυπο Λύκειο) στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -πρόγραμμα «Θεσσαλία», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας με χρηματοδότηση με 13 εκατ. Ευρώ.

Η ανέγερση του θα γίνει σε οικόπεδο εμβαδού 5.137,94 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Λαρισαίων, επί των οδών Ίλαρχου Σαρίμβεη και Οιδίποδος στη συνοικία Νεράιδα.

Στη σημαντική αυτή η εξέλιξη αναφέρθηκαν σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα Παρασκευή στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βάσω Ζιάκα.

Δημ. Κουρέτας

«Η Λάρισα θα αποκτήσει ένα νέο, σύγχρονο, σχολικό κτιριακό συγκρότημα, που θα είναι σημείο αναφοράς για την πόλη. Με την έγκριση της χρηματοδότησης, θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία δημοπράτησης του έργου με το σύστημα μελέτη –κατασκευή. Αν όλα πάνε καλά το έργο θα παραδοθεί στο β΄ εξάμηνο του 2028. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει ορόσημο για την εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισας, καθώς θα ανεγερθεί το πρώτο Πρότυπο σχολείο της πόλης, όπως δεσμευθήκαμε. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέσαμε το σχολικό συγκρότημα αναμένεται να φιλοξενεί 720 μαθητές και μαθήτριες, όταν ανεγερθεί το κτίριο, για το οποίο αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε την διαδικασία της χρηματοδότησης», δήλωσε ο κ. Κουρέτας, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για την δρομολόγηση των διαδικασιών.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις επενδύσεις της Περιφερειακής Αρχής στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών γενικότερα υπενθυμίζοντας την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για τις εκπαιδευτικές δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προυπολογισμό 10 εκ.€ και την ενίσχυση εκπαιδευτικού εξοπλισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π/υ 5 εκ.€.

Θαν. Μαμάκος

Για «μια ξεχωριστή μέρα για την πόλη της Λάρισας, καθώς ένα ακόμη σημαντικό έργο βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο να πάρει σάρκα και οστά» έκανε λόγο ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, τονίζοντας την μεγάλη προσπάθεια που έγινε, με επιμονή και υπομονή, με πολλές συζητήσεις, αναφορές και επαναφορές.

«Βασικό μας μέλημα, από την πρώτη στιγμή, ήταν να τρέξουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που διασφάλιζαν τη λειτουργία του Προτύπου Γυμνασίου και Λυκείου από την αρχή -και αυτό κάναμε. Ήδη, οι μαθήτριες και οι μαθητές των δυο πρώτων τάξεων, Γυμνασίου και Λυκείου, μας έχουν δώσει δείγματα γραφής, ξεδιπλώνοντας τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, σε ένα περιβάλλον που επιβραβεύει την προσπάθεια και ευνοεί πάνω απ’ όλα τη γνώση -χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Σήμερα, λοιπόν, μπαίνουμε στην επόμενη φάση της δημιουργίας του σχολικού συγκροτήματος των Προτύπων Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας, σε έναν χώρο που έχει διαθέσει ο Δήμος Λαρισαίων, με τη μελέτη να έχει γίνει από την ΚΤΥΠ ΑΕ και τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την οποία έχουμε άριστη συνεργασία και σε τούτο το σημαντικό ζήτημα. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, διότι η δική του προσωπική συμβολή και συμπόρευση ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ενάντια σε όλες τις δυσοίωνες εκτιμήσεις και προβλέψεις, κόντρα σε όσους προσπάθησαν να βάλουν τεχνητά εμπόδια, επενδύοντας σε στενές, μικροκομματικές αντιλήψεις, προχωρήσαμε τις διαδικασίες με ταχύτατους ρυθμούς, για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Επιμείναμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής μας κοινότητας».

Β. Ζιάκα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βάσω Ζιάκα δήλωσε «περήφανη και χαρούμενη για την δρομολόγηση των διαδικασιών ανέγερσης του κτιρίου για το Πρότυπο σχολείο, μία δομή όραμα για την εκπαιδευτική κοινότητα». Ευχαρίστησε το Υπουργείο Παιδείας και την ΚΤΥΠ, την Περιφέρεια και την Διαχειριστική Αρχή, τον Δήμο Λαρισαίων και τις τεχνικές υπηρεσίες, που όλοι μαζί αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή και απέδειξαν ότι με συνέργειες μπορούν να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που προκύπτουν για ένα τόσο σημαντικό έργο.

Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κώστας Μπαρμπούτης, η χωρική Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Βασίλης Σίμος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας, οι αντιδήμαρχοι Λαρισαίων Χρήστος Τερζούδης, Χρήστος Αγορίτσας και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, με επικεφαλής την Πολυτίμη Γραβάνη.

Περιγραφή του έργου

Το Λύκειο χωροθετείται στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και το Γυμνάσιο στο νότιο τμήμα του οικοπέδου. Ενδιάμεσα βρίσκονται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και η βιβλιοθήκη, εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου του συγκροτήματος, οι οποίες έχουν κοινή χρήση. Το διδακτήριο διατάσσεται σε έναν υπόγειο και τρεις υπέργειους χώρους, συνολικής επιφάνειας 5.567,45 τ.μ..

Πιο αναλυτικά,

• Το εμβαδό του υπογείου είναι 1.791,55 τ.μ. και σε αυτό προβλέπονται 27 θέσεις στάθμευσης, ηλεκτρομηχανολογικοί και αποθηκευτικοί χώροι.

• Το εμβαδό του ισογείου είναι 1.688,60 τ.μ. και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, όπως τον χώρο εισόδου, την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και τη βιβλιοθήκη, χώρους διοίκησης και αίθουσες διδασκαλίας που εξυπηρετούν το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

• Το εμβαδό του Α’ ορόφου είναι 1.291,20 τ.μ. και περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας που εξυπηρετούν το Γυμνάσιο και το Λύκειο, τη βιβλιοθήκη και το πατάρι της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.

• Το εμβαδό του Β’ ορόφου είναι 796,10 τ.μ. και περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας.

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και εκπαίδευσης δεδομένου ότι το Πρότυπο Γυμνάσιο – Λύκειο Λάρισας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ

748/Β/31-01-2024 και από τον Σεπτέμβριο του 2024 συστεγάζεται με το 2ο Γενικό Λύκειο και 2ο Γυμνάσιο Λάρισας σε κοινό διδακτήριο.