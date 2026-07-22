Υπουργείο Παιδείας: 5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά – H κατανομή των θέσεων ανα ειδικότητα

Στην τελική κατανομή 5.487 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027 προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο την ενίσχυση των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Οι διορισμοί καλύπτουν τη Γενική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τις δομές ΕΕΠ και ΕΒΠ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κάλυψη των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών.

Η κατανομή των θέσεων

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί κατανέμονται ως εξής:

2.403 εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 910 εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 92 εκπαιδευτικοί Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

εκπαιδευτικοί Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 309 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1.303 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 470 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Οι περισσότερες θέσεις στην Πρωτοβάθμια

Το μεγαλύτερο μέρος των διορισμών αφορά τη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου προβλέπονται συνολικά 2.403 μόνιμες θέσεις.

Από αυτές, οι περισσότερες κατανέμονται σε:

1.646 δασκάλους (ΠΕ70)

439 νηπιαγωγούς (ΠΕ60)

115 εκπαιδευτικούς Αγγλικής Φιλολογίας

84 καθηγητές Φυσικής Αγωγής

35 καθηγητές Γαλλικής Φιλολογίας

Παράλληλα, προβλέπονται διορισμοί σε ειδικότητες όπως Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Θεατρικές Σπουδές και Δραματική Τέχνη.

Ενίσχυση και της Δευτεροβάθμιας

Στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 910 μόνιμοι διορισμοί, με τις περισσότερες θέσεις να αφορούν:

162 φιλολόγους

137 οικονομολόγους

62 μηχανολόγους

52 θεολόγους

44 ηλεκτρολόγους

32 βιολόγους

32 νοσηλευτές

Διορισμοί θα πραγματοποιηθούν επίσης σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, τεχνικών ειδικοτήτων, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Γεωπονίας, Ιατρικής και άλλων κλάδων.

Έμφαση στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και φέτος στην Ειδική Αγωγή, όπου συνολικά προβλέπονται 1.612 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

Στην Πρωτοβάθμια ενισχύονται κυρίως οι θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ενώ στη Δευτεροβάθμια οι περισσότερες θέσεις αφορούν:

554 μαθηματικούς

190 φιλολόγους

162 φυσικούς

61 χημικούς

Παράλληλα ενισχύονται οι δομές με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, Οικονομίας, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας και άλλων ειδικοτήτων.

Νέοι διορισμοί σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς

Σημαντική ενίσχυση προβλέπεται και για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, καθώς θα διοριστούν 470 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι περισσότερες θέσεις κατανέμονται σε:

160 ψυχολόγους

160 κοινωνικούς λειτουργούς

45 εργοθεραπευτές

40 λογοθεραπευτές

30 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

15 επαγγελματικούς συμβούλους

15 φυσιοθεραπευτές

5 σχολικούς νοσηλευτές

Με την ολοκλήρωση της κατανομής των θέσεων, το υπουργείο Παιδείας προχωρά πλέον στις διαδικασίες έκδοσης των οριστικών διορισμών, ώστε οι νέοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του ειδικού προσωπικού να αναλάβουν υπηρεσία πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr