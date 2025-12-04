Υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στη Λάρισα

Yπερβάσεις ορίων για τα αιωρούμενα σωματίδια στην πόλη της Λάρισας σύμφωνα με τις μετρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την χθεσινή ημέρα 3/12/25 είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου ήταν 65,32 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ ήταν 62,18 μg/m3, ενώ στο σταθμό του Διοικητηρίου δεν υπήρχε υπέρβαση.

Καλούνται οι πολίτες λόγω του ότι τα όρια βρίσκονται μεταξύ των 51 έως 75 μg/m3 να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.